وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا

أنتوني جوشوا
أنتوني جوشوا
إسراء أشرف

كشفت هيئة المرور النيجيرية أن التحقيقات الأولية في حادث السير الذي نجا منه بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل، البريطاني أنتوني جوشوا، أشارت إلى أن انفجار أحد إطارات سيارته قبل اصطدامها بشاحنة متوقفة كان السبب الرئيسي للحادث.

وأكد وكيل أعمال جوشوا أن حالته مستقرة، وهو يتلقى العلاج في المستشفى بعد الحادث المروع الذي وقع يوم الاثنين، وأسفر عن وفاة اثنين من المقربين منه.

ونُقل الملاكم البالغ من العمر 36 عامًا إلى مستشفى دوشيس الدولي في لاغوس.

ووقع الحادث صباح الاثنين على طريق رئيسي يربط بين لاغوس وإيبادان في جنوب غرب نيجيريا.

وأوضح باباتوندي أكينبيي، المتحدث باسم وكالة المرور في ولاية أوغون، لوكالة فرانس برس: "أظهرت التحقيقات الأولية أن سرعة السيارة كانت مفرطة، وخلال ذلك انفجر الإطار الأمامي من جهة الراكب، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بالشاحنة المتوقفة".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة جوشوا، صاحب الجذور النيجيرية، وهو عاري الصدر ويبدو عليه الألم أثناء إخراجه من السيارة المحطمة، بالإضافة إلى لقطات لحطام السيارة الرياضية السوداء.

وأفادت شركة ماتشروم، الجهة المنظمة لمباريات جوشوا، بأن اثنين من أعضاء فريقه المقربين، سينا غامي ولطيف أيوديل، لقيا مصرعهما في مكان الحادث، فيما تم نقل جوشوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن عائلة جوشوا تنحدر من جنوب غرب نيجيريا، ويزور الملاكم البلاد بشكل متكرر بسبب جذوره هناك.

أنتوني جوشوا جوشوا حادث الملاكم جوشوا تفاصيل حادث جوشوا

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

محمد إمام

بمقطع فيديو .. محمد إمام يثير التكهنات: الكينج حارق ناس كتير

النجمة أنوشكا

أنوشكا تفتتح حفلها في دار الأوبرا بأغنية «بلاد طيبة» وسط حضور جماهيري كبير

انوشكا

أنوشكا تعانق التراث .. ورئيس الأوبرا يقود احتفالاً بمذاق خاص

بالصور

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

