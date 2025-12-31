وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا

كشفت هيئة المرور النيجيرية أن التحقيقات الأولية في حادث السير الذي نجا منه بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل، البريطاني أنتوني جوشوا، أشارت إلى أن انفجار أحد إطارات سيارته قبل اصطدامها بشاحنة متوقفة كان السبب الرئيسي للحادث.

وأكد وكيل أعمال جوشوا أن حالته مستقرة، وهو يتلقى العلاج في المستشفى بعد الحادث المروع الذي وقع يوم الاثنين، وأسفر عن وفاة اثنين من المقربين منه.

ونُقل الملاكم البالغ من العمر 36 عامًا إلى مستشفى دوشيس الدولي في لاغوس.

ووقع الحادث صباح الاثنين على طريق رئيسي يربط بين لاغوس وإيبادان في جنوب غرب نيجيريا.

وأوضح باباتوندي أكينبيي، المتحدث باسم وكالة المرور في ولاية أوغون، لوكالة فرانس برس: "أظهرت التحقيقات الأولية أن سرعة السيارة كانت مفرطة، وخلال ذلك انفجر الإطار الأمامي من جهة الراكب، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بالشاحنة المتوقفة".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة جوشوا، صاحب الجذور النيجيرية، وهو عاري الصدر ويبدو عليه الألم أثناء إخراجه من السيارة المحطمة، بالإضافة إلى لقطات لحطام السيارة الرياضية السوداء.

وأفادت شركة ماتشروم، الجهة المنظمة لمباريات جوشوا، بأن اثنين من أعضاء فريقه المقربين، سينا غامي ولطيف أيوديل، لقيا مصرعهما في مكان الحادث، فيما تم نقل جوشوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن عائلة جوشوا تنحدر من جنوب غرب نيجيريا، ويزور الملاكم البلاد بشكل متكرر بسبب جذوره هناك.