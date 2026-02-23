للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فيليه الدجاج بصوص المستردة الكريمي. 

 المقادير:

للدجاج:


• 500 جم فيليه دجاج 
• 1 ملعقة صغيرة ملح 
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا 
• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر 
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

للصوص:


• 1 ملعقة كبيرة زبدة 
• 3 فصوص ثوم مفروم 
• 1 ملعقة كبيرة مسترده ديجون 
• 1 ملعقة كبيرة مسترده عادية 
• 200 مل كريمة طبخ 
• ½ كوب مرقة دجاج ساخنة 
• ½ كوب جبنة موزاريلا مبشورة 
• 2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان 
• رشة ملح وفلفل حسب الذوق 
• بقدونس مفروم للتزيين 

 طريقة التحضير:
 

1. نتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر.


2. نسخن الزيت في طاسة على نار متوسطة ونشوح الدجاج 4–5 دقايق لكل جانب حتى ياخد لون ذهبي  ويتقفل جيدا نطلعه ونغطيه.


3. في نفس الطاسة نضع الزبدة ونشوح الثوم 30 ثانية  بدون

تحمير.


4. نضيف المسترده ونقلب، ثم نضع مرقة الدجاج ونتركها تغلي دقيقة.


5. نضيف الكريمة ونقلب ، أول ما تبدأ تتقل نضع الجبن ونقلب لحد ما الصوص يبقى كريمي ناعم.


6. نرجع الدجاج للطاسة ونتركه 3–4 دقايق في الصوص لحد ما يتشرب الطعم.


7. نزين ببقدونس مفروم ويتقدم سخن مع مكرونة أو بطاطس مهروسة أو أرز أبيض.

