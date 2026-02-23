قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي

تصنيف عالمي جديد: الدوري المصري يتقدم 12 مركزًا على نظيره السعودي
تصنيف عالمي جديد: الدوري المصري يتقدم 12 مركزًا على نظيره السعودي
ولاء خنيزي

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه لأفضل 50 دوريًا لكرة القدم عالميًا عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2025، كاشفًا عن تفوق لافت للدوري المصري الممتاز على مستوى المنطقة العربية، وتقدمه بفارق كبير على الدوري السعودي.

هيمنة إنجليزية ومطاردة برازيلية

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة الترتيب العالمي برصيد 8078 نقطة، مواصلًا تفوقه على مختلف الدوريات. وحل الدوري البرازيلي الدرجة الأولى ثانيًا برصيد 7735.5 نقطة، فيما احتل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى المركز الثالث بـ7510 نقاط، تلاه الدوري الإسباني الدرجة الأولى في المرتبة الرابعة بـ7400.5 نقطة.

ويؤكد هذا الترتيب استمرار تفوق الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب الحضور القوي للدوري البرازيلي في المنافسة العالمية.

المصري الأول عربيًا وإفريقيًا

وعلى الصعيدين العربي والإفريقي، تصدر الدوري المصري الممتاز المشهد بحلوله في المركز الخامس عشر عالميًا برصيد 3374.25 نقطة، متقدمًا بفارق 12 مركزًا عن الدوري السعودي للمحترفين الذي جاء في المرتبة 27 برصيد 2626.75 نقطة.

ويعكس هذا التقدم الأداء القوي للأندية المصرية في البطولات القارية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى انتظام المنافسة المحلية، ما عزز من إجمالي النقاط في التصنيف التراكمي.

قائمة العشرة الأوائل

وضمت قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، إلى جانب الإنجليزي والبرازيلي والإيطالي والإسباني، كلًا من الدوري الألماني، والفرنسي، والبرتغالي، والهولندي، والأرجنتيني، والبلجيكي، والكولومبي.

ويعتمد التصنيف على نظام نقاط يشمل نتائج الأندية في البطولات المحلية والقارية والدولية، ما يمنح مؤشرًا شاملًا لقوة كل دوري ومستوى تنافسيته على مدار عدة مواسم.

مواجهة مرتقبة في الجولة 19

وفي سياق منافسات المسابقة، تترقب جماهير كرة القدم المصرية في التاسعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، مواجهة قوية تجمع النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل سعي الأهلي لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مقابل طموح سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة.

الدوري المصري الدوري السعودي الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أفضل 50 دوريًا لكرة القدم أفضل 50 دوريًا لكرة القدم عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

اتيكيت العزومات

اتيكيت رمضان .. 15 قاعدة لا تتجاهليها في عزومات رمضان

فطار رمضان

5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد