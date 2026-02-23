تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه لأفضل 50 دوريًا لكرة القدم عالميًا عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2025، كاشفًا عن تفوق لافت للدوري المصري الممتاز على مستوى المنطقة العربية، وتقدمه بفارق كبير على الدوري السعودي.

هيمنة إنجليزية ومطاردة برازيلية

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة الترتيب العالمي برصيد 8078 نقطة، مواصلًا تفوقه على مختلف الدوريات. وحل الدوري البرازيلي الدرجة الأولى ثانيًا برصيد 7735.5 نقطة، فيما احتل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى المركز الثالث بـ7510 نقاط، تلاه الدوري الإسباني الدرجة الأولى في المرتبة الرابعة بـ7400.5 نقطة.

ويؤكد هذا الترتيب استمرار تفوق الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب الحضور القوي للدوري البرازيلي في المنافسة العالمية.

المصري الأول عربيًا وإفريقيًا

وعلى الصعيدين العربي والإفريقي، تصدر الدوري المصري الممتاز المشهد بحلوله في المركز الخامس عشر عالميًا برصيد 3374.25 نقطة، متقدمًا بفارق 12 مركزًا عن الدوري السعودي للمحترفين الذي جاء في المرتبة 27 برصيد 2626.75 نقطة.

ويعكس هذا التقدم الأداء القوي للأندية المصرية في البطولات القارية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى انتظام المنافسة المحلية، ما عزز من إجمالي النقاط في التصنيف التراكمي.

قائمة العشرة الأوائل

وضمت قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، إلى جانب الإنجليزي والبرازيلي والإيطالي والإسباني، كلًا من الدوري الألماني، والفرنسي، والبرتغالي، والهولندي، والأرجنتيني، والبلجيكي، والكولومبي.

ويعتمد التصنيف على نظام نقاط يشمل نتائج الأندية في البطولات المحلية والقارية والدولية، ما يمنح مؤشرًا شاملًا لقوة كل دوري ومستوى تنافسيته على مدار عدة مواسم.

مواجهة مرتقبة في الجولة 19

وفي سياق منافسات المسابقة، تترقب جماهير كرة القدم المصرية في التاسعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، مواجهة قوية تجمع النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل سعي الأهلي لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مقابل طموح سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة.