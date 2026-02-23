قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات
وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية
هل ينجح الزمالك في تعديل المسار رغم الأزمات؟

يعاني الزمالك بالعديد من الأزمات الإدارية حيث تتضارب الآراء والقرارات بين مسؤولي مجلس الإدارة مع بعضها البعض والمالية بسبب تأخير المستحقات لبعض لاعبي الفريق والمدربين ما جعلهم يفسخون عقودهم ويرحلون إضافة إلى تقديم بلاغات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والفنية حيث تم تغيير التيكتيكات التدريبية والفنية مرات عديدة خلال فترات زمنية قصيرة.

ويواجه الزمالك أصعب فترات في مسيرته الكروية بسبب إيقاف قيد اللاعبين في الفريق لحين تسوية النزاعات مع جميع الأطراف إضافة إلى رحيل أكثر اللاعبين المؤثرين في الفريق بسبب تأخير مستحقاتهم ليصطدم الفارس الأبيض بالواقع الأليم "المرير" حيث إنه مطالب بالمشاركة في البطولات المحلية والقارية وتقديم نتائج مرضية للجماهير في ظل عدم تقديم أي إمكانيات والاستعانة بالإمكانيات المتاحة.

ما جعل مجلس إدارة الفريق بقيادة حسين لبيب وبمشاركة المدير الفني معتمد جمال بالتفكير في العناصر الشبابية داخل أسوار القلعة البيضاء وتم تصعيد العديد من اللاعبين الناشئين للفريق الأول مثل أحمد الخضري ومحمد إبراهيم والسيد أسامة بجانب محمد السيد ويوسف فرنسي لسد احتياج الفريق لبعض المراكز وفي الوقت ذاته إعطاء فرص المشاركة للعناصر الشبابية لمنحهم المزيد من الخبرة.

الزمالك يتفوق محليًا وقاريًا

على الصعيد المحلي يقدم الزمالك أداءً مرضيًا في ظل الظروف المحيطة به ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا خلف سيراميكا كليوباترا بفارق نقطة وحيدة ومتفوقًا على بيراميدز بنفس عدد النقاط والأهلي بفارق نقطة واحدة ليثبت مقولة الزمالك يمرض لكن لا يموت حيث إنه لا يمتلك إمكانيات جيدة ويتفوق على بعض الفرق التي يقدم لها جميع الإمكانيات التي تحتاجها.

في سياق متصل نجح الزمالك في الوصول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما اعتلى جدول ترتيب دور المجموعات من ذات البطولة وهو ما جعل ملايين المشجعين يتساءلون في أنفسهم هل ينجح الزمالك في تعديل المسار هذا الموسم والعبور للمضي قدمًا نحو الأمام هذا ما سوف نعرفه خلال الفترة القادمة.

بينما تعثر الزمالك في بطولة كأس مصر بعدما هزم من نظيره سيراميكا كليوباترا ليودع البطولة ووسط ترقب جماهيري وتركيز اللاعبين يأمل الفارس الأبيض في المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية والفوز بالبطولة.

الزمالك حسين لبيب معتمد جمال الدوري المصري نادي الزمالك

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

لقاء اليوم

وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية | صور

اجتماع وزير العمل

وزير العمل يتابع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النقابية العمالية

جانب من الاجتماع

وزير العمل يوجه بتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات عمالية نزيهة

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

