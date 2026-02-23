كريم أحمد لاعب ليفربول يكشف رسالة محمد صلاح قبل انضمامه لمنتخب مصر

أعرب كريم أحمد لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر مواليد 2007 عن سعادته بالتواجد مع الفراعنة الصغار مؤكد إنها لحظة مميزة بالنسبة له التواجد في مصر خلال شهر رمضان

واضاف كريم أحمد خلال تصريحاته لاتحاد الكرة:هناك ترحيب كبير منذ وصولي وكل الأجواء مميزة من مرافق وملاعب وفنادق كل شء على مستوى عالي

وأوضح : علاقتي جيدة جدا مع وائل رياض وتحدثت معه قبل المجيء من ليفربول وتحدثت معه كثيرا قبل الانضمام للمعسكر

وعن رسالة صلاح له قال : محمد صلاح تحدثت معه منذ سنوات وطلب مني مواصلة العمل الجاد لأتواجد في الفريق الأول لـ ليفربول وكذلك منتخب مصر.

مشوار كريم أحمد

يستعد كريم أحمد، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تجربته الأولى بقميص منتخب شباب الفراعنة مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً الجمعة إلى معسكر.

وينطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 غدا الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول في منتخب مصر

بدأت مسيرة كريم أحمد في أكاديمية ليفربول بعمر الـ 6 سنوات

تدرج كريم في كل المراحل السنية بليفربول قبل أن ينضم لفريق تحت 18 سنة

ووقع كريم أحمد أول عقد احترافي له في صيف 2025 ححينما صعب لفريق تحت 21

قدم كريم أداء مميز في ناشئين ليفربول وشارك في بطولات مميزة مثل دوري أبطال أوروبا للشباب

ويمتاز كريم بمرونة هجومية حيث يجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة"شادو سترايكر" كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط.