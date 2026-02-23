قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
كريم أحمد لاعب ليفربول يكشف رسالة محمد صلاح قبل انضمامه لمنتخب مصر

أعرب كريم أحمد لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر مواليد 2007 عن سعادته بالتواجد مع الفراعنة الصغار مؤكد إنها لحظة مميزة بالنسبة له التواجد في مصر خلال شهر رمضان

واضاف كريم أحمد خلال تصريحاته لاتحاد الكرة:هناك ترحيب كبير منذ وصولي وكل الأجواء مميزة من مرافق وملاعب وفنادق كل شء على مستوى عالي 

وأوضح : علاقتي جيدة جدا مع وائل رياض وتحدثت معه قبل المجيء من ليفربول وتحدثت معه كثيرا قبل الانضمام للمعسكر

وعن رسالة صلاح له قال : محمد صلاح تحدثت معه منذ سنوات وطلب مني مواصلة العمل الجاد لأتواجد في الفريق الأول لـ ليفربول وكذلك منتخب مصر.

مشوار كريم أحمد 

يستعد كريم أحمد، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تجربته الأولى بقميص منتخب شباب الفراعنة مواليد 2007، بعد وصوله إلى القاهرة وانضمامه غداً الجمعة إلى معسكر.

وينطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 غدا الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مسيرة كريم أحمد نجم ليفربول في منتخب مصر
بدأت مسيرة كريم أحمد في أكاديمية ليفربول بعمر الـ 6 سنوات

تدرج كريم في كل المراحل السنية بليفربول قبل أن ينضم لفريق تحت 18 سنة

ووقع كريم أحمد أول عقد احترافي له في صيف 2025 ححينما صعب لفريق تحت 21

قدم كريم أداء مميز في ناشئين ليفربول وشارك في بطولات مميزة مثل دوري أبطال أوروبا للشباب

ويمتاز كريم بمرونة هجومية حيث يجيد اللعب كمهاجم صريح أو خلف رأس الحربة"شادو سترايكر" كما يستطيع التحرك على الأطراف، مع قدرته على صناعة الفرص واللعب بين الخطوط.

ليفربول منتخب مصر كريم أحمد وائل رياض محمد صلاح

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

