منتخب مصر 2007 يواصل الاستعداد للعراق.. ومنافسة قوية بين اللاعبين

واصل منتخب مصر، مواليد 2007 ، تدريباته، لليوم الثالث على التوالي، داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهتي العراق الوديتين يومي 24 و28 فبراير الحالي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض، استعداداً للتصفيات الأفريقية.

وأدى المنتخب، مرانه الرئيسي مساء اليوم، حيث حرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني تدريجيًا مع التركيز على الجوانب الخططية، استعدادًا للمباراة الودية الأولى أمام العراق، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وشهد المران، حالة من المنافسة القوية بين اللاعبين من أجل نيل ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في التشكيل الأساسي، في ظل تأكيد وائل رياض أن معيار الاختيار سيكون الجاهزية الفنية والالتزام التكتيكي داخل الملعب.

وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على عدد من النقاط الفنية، سواء في الشق الهجومي من حيث سرعة التحول واستغلال المساحات، أو في الجانب الدفاعي، عبر تنظيم الخط الخلفي والضغط المبكر على حامل الكرة.

كان المنتخب الوطني قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار خطة الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول لأفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني في أن تمثل مواجهتا العراق، فرصة مثالية للاحتكاك القوي وقياس مستوى اللاعبين، قبل الدخول في مرحلة الحسم بالتصفيات الأفريقية.