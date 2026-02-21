انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 استعداداً لتصفيات أفريقيا

انطلق امس، الجمعة معسكر منتخب مصر، مواليد 2007 بقيادة المدير الفني، وائل رياض، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر ، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم ، بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ، بحضور عصام الحضري، مدير إدارة حراس المرمى.

واستهل وائل رياض، المران بمحاضرة فنية، شدد خلالها على أهمية الالتزام والانضباط وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن المعسكر الحالي يمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد، خاصة أن مواجهتي العراق الوديتين، تمثلان أول اختبار دولي رسمي للفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية.

وشهد المران انتظام اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في أول ظهور له بقميص منتخب مصر، مواليد 2007 بعد وصوله إلى القاهرة، حيث شارك بقوة وجدية إلى جانب زملائه، في أجواء اتسمت بالحماس والتركيز.

ويخوض المنتخب خلال معسكره المغلق، مباراتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير الحالي، على أن تصل بعثة المنتخب العراقي إلى القاهرة يوم 22 من الشهر نفسه، في إطار التنسيق المشترك بين الاتحادين لتجهيز المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.