سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2007 استعداداً لتصفيات أفريقيا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

انطلق امس، الجمعة معسكر منتخب مصر، مواليد 2007 بقيادة المدير الفني، وائل رياض، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر ، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وأدى المنتخب مرانه الأول اليوم ، بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ، بحضور عصام الحضري، مدير إدارة حراس المرمى.

واستهل وائل رياض، المران بمحاضرة فنية، شدد خلالها على أهمية الالتزام والانضباط وتنفيذ التعليمات، مؤكدًا أن المعسكر الحالي يمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد، خاصة أن مواجهتي العراق الوديتين، تمثلان أول اختبار دولي رسمي للفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية.

وشهد المران انتظام اللاعب كريم أحمد، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في أول ظهور له بقميص منتخب مصر، مواليد 2007 بعد وصوله إلى القاهرة، حيث شارك بقوة وجدية إلى جانب زملائه، في أجواء اتسمت بالحماس والتركيز.

ويخوض المنتخب خلال معسكره المغلق، مباراتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير الحالي، على أن تصل بعثة المنتخب العراقي إلى القاهرة يوم 22 من الشهر نفسه، في إطار التنسيق المشترك بين الاتحادين لتجهيز المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

منتخب الناشئين اخبار الرياضة منتخب مصر اخبار منتخب مصر

