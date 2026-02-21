قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تنفيذ ضربة عسكرية “محدودة” ضد إيران، بهدف زيادة الضغط على قيادتها لدفعها إلى التوصل لاتفاق يقيد برنامجها النووي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران رغم استمرار المسار التفاوضي.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال صحفي، بعد ساعات من تلميح مسؤولين أمريكيين إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري. وأوضح أن العالم سيعرف “خلال الأيام العشرة المقبلة على الأرجح” ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أم أن الولايات المتحدة ستتجه إلى عمل عسكري، في وقت عززت فيه واشنطن وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

جولات مفاوضات في جنيف

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في أن إيران تقترب من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية. وفي هذا السياق، عقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولات محادثات في سويسرا، أشاروا بعدها إلى إحراز تقدم نسبي.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعد “مسودة لاتفاق محتمل” سيتم تسليمها خلال أيام إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في إشارة إلى استمرار قنوات التواصل الدبلوماسي رغم أجواء التصعيد.

تزامناً مع ذلك، كثفت الولايات المتحدة انتشارها العسكري قرب إيران، حيث تشير التحركات إلى توجه حاملة الطائرات الأكبر في العالم يو إس إس جيرالد آر فورد نحو المنطقة، إضافة إلى نشر حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، إلى جانب مدمرات وسفن قتالية ومقاتلات. كما أظهرت صور أقمار صناعية قيام إيران بتعزيز بعض منشآتها العسكرية.

تصعيد إيراني

وفي المقابل، صعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لهجته عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً القوات الأمريكية، ومشيراً إلى أن إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة يمثل خطوة عسكرية خطرة.

ورغم لهجته التصعيدية، عرف ترامب بتصريحاته المتكررة التي لا تتحول دائماً إلى أفعال مباشرة، إذ يفضل – بحسب قوله – إبقاء نواياه ضمن دائرة ضيقة لتجنب كشف خططه. وعند سؤاله عن احتمال التحرك العسكري، رفض الخوض في التفاصيل، مكتفياً بالقول: “سنُبرم اتفاقاً بطريقة أو بأخرى”.

ولا يزال الهدف العسكري الدقيق لأي عملية محتملة غير واضح، خاصة في ظل تقارير تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين عرضوا على الرئيس مجموعة واسعة من الخيارات، قد تمتد إلى حملة تستمر لأسابيع، وليس مجرد ضربة محدودة.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت داخلي حساس لإدارة ترامب، إذ تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في نسب الرضا عن أدائه في ملفي الهجرة والاقتصاد. كما أن انخراطاً عسكرياً مطولاً مع إيران قد يثير تحفظات داخل قاعدته السياسية، التي انجذبت إلى وعوده السابقة بإنهاء “التورط الخارجي المكلف”.

وبين التصعيد العسكري المتدرج واستمرار القنوات الدبلوماسية، تبقى الأيام العشرة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو اتفاق جديد، أم نحو مواجهة عسكرية قد تعيد خلط أوراق المنطقة بأكملها.

