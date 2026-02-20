قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

منحة رمضان
منحة رمضان
خالد يوسف

بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2026، أعلنت الحكومة عن صرف دعم إضافي لملايين الأسر من أصحاب بطاقات التموين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، في إطار خطة موسعة لتخفيف الأعباء المعيشية.

منحة 400 جنيه على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ قرار صرف منحة التموين الإضافية، بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة، وذلك لمدة شهرين مارس وأبريل، في إطار حزمة الدعم الاستثنائي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وتستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بـ8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، على أن يحصل المستفيد على 800 جنيه إجماليًا بواقع 400 جنيه لكل شهر.
 

رسائل SMS وبون الخبز لإخطار المستحقين

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المستحق للمنحة ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تفيد باستحقاقه للدعم الإضافي، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.
 

موعد صرف منحة رمضان على بطاقات التموين

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة لشهري مارس وأبريل، وبدأت بالفعل اجراءات صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وأشار إلى أن صرف المنحة سيتم من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين.
 

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

1- انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق، حيث ترسل الوزارة إشعارًا للمواطن المستحق بالتزامن مع بون صرف الخبز.

2- التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

3- صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة للدعم الإضافي، وفق احتياجات الأسرة.
 

أماكن صرف المنحة

يتم الصرف من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، منافذ كاري أون، منافذ جمعيتي، بدالي التموين.

السلع المتاحة ضمن المنحة

أتاحت الوزارة عددًا من السلع الأساسية التي يمكن صرفها من قيمة الدعم، من بينها:

- سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو)

- أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

- زيت 700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

- مكرونة 350 جرم بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وأكدت الوزارة أن للمواطن حرية اختيار السلع من قائمة المنحة بالسعر الحر، بما يتناسب مع احتياجاته، مشددة على أن الدعم يقتصر على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.

منحة التموين الإضافية شروط الاستحقاق منحة التموين الإضافية 400 جنيه منحة رمضان وزير التموين والتجارة أصحاب بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تعيد إطلاق Bixby بمزايا ذكاء اصطناعي وتحكم أوسع في الأجهزة

Xiaomi 15

شاومي تخفض أسعار سلسلة Xiaomi 15 عالميا لتصفية المخزون قبل إطلاق Xiaomi 17

واتساب

واتساب يطرح إحدى أكثر الميزات طلبا لمحادثات المجموعات

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد