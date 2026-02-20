خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2026، أعلنت الحكومة عن صرف دعم إضافي لملايين الأسر من أصحاب بطاقات التموين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، في إطار خطة موسعة لتخفيف الأعباء المعيشية.

منحة 400 جنيه على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ قرار صرف منحة التموين الإضافية، بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة، وذلك لمدة شهرين مارس وأبريل، في إطار حزمة الدعم الاستثنائي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وتستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بـ8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، على أن يحصل المستفيد على 800 جنيه إجماليًا بواقع 400 جنيه لكل شهر.



رسائل SMS وبون الخبز لإخطار المستحقين

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المستحق للمنحة ستصله رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تفيد باستحقاقه للدعم الإضافي، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان وضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية.



موعد صرف منحة رمضان على بطاقات التموين

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان، عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية النهائية لبدء صرف المنحة لشهري مارس وأبريل، وبدأت بالفعل اجراءات صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وأشار إلى أن صرف المنحة سيتم من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ «كاري أون»، ومنافذ «جمعيتي»، وبدالي التموين.



خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

1- انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق، حيث ترسل الوزارة إشعارًا للمواطن المستحق بالتزامن مع بون صرف الخبز.

2- التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

3- صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة للدعم الإضافي، وفق احتياجات الأسرة.



أماكن صرف المنحة

يتم الصرف من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، منافذ كاري أون، منافذ جمعيتي، بدالي التموين.

السلع المتاحة ضمن المنحة

أتاحت الوزارة عددًا من السلع الأساسية التي يمكن صرفها من قيمة الدعم، من بينها:

- سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو)

- أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

- زيت 700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

- مكرونة 350 جرم بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وأكدت الوزارة أن للمواطن حرية اختيار السلع من قائمة المنحة بالسعر الحر، بما يتناسب مع احتياجاته، مشددة على أن الدعم يقتصر على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.