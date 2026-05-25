صلاح يقود طفرة تاريخية في مبيعات قمصان ليفربول

محمد صلاح
حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا استثنائيًا جديدًا مع نادي ليفربول، بعدما شهد القميص الخاص به إقبالًا جماهيريًا هائلًا خلال الساعات الأولى من طرح الزي الجديد للفريق، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر بين جماهير النادي حول العالم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول تمكن من بيع أكثر من 128 ألف قميص يحمل اسم محمد صلاح خلال أول 48 ساعة فقط من طرح القميص الجديد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي، ليؤكد النجم المصري مكانته كواحد من أبرز اللاعبين تأثيرًا داخل وخارج الملعب.

وأوضحت التقارير أن هذه الأرقام القياسية جاءت رغم استمرار التكهنات المتعلقة بمستقبل اللاعب وإمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يؤثر على حب الجماهير له أو رغبتهم في اقتناء القميص الذي يحمل اسمه، خاصة بعد السنوات التاريخية التي قضاها داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، نجح محمد صلاح في كتابة تاريخ استثنائي مع النادي، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب تحطيمه عددًا كبيرًا من الأرقام الفردية، ليصبح أحد أهم أساطير النادي في العصر الحديث.

ويعكس هذا الإقبال الكبير أيضًا القوة التسويقية الضخمة التي يمتلكها النجم المصري، حيث بات اسمه علامة جماهيرية عالمية تتجاوز حدود كرة القدم، بفضل حضوره المؤثر داخل المستطيل الأخضر وشعبيته الواسعة في مختلف أنحاء العالم.

ويواصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أبرز النجوم العرب في تاريخ اللعبة، بعدما تحول إلى مصدر فخر للجماهير المصرية والعربية، وأحد أهم الأسماء التي ساهمت في تعزيز الحضور العربي داخل الملاعب الأوروبية.

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
غرام فى الكرنك
