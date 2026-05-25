عمرو جمال: محمد صلاح أسطورة الدوري الإنجليزي.. وعقليته وراء استمراره

أكد عمرو جمال مهاجم فريق حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، ان محمد صلاح أسطورة ليفربول جعل كل الأماني ممكنة وهو أصبح قدوة لجميع المصريين



وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: أول مرة نقعد مع بعض انا وصلاح كنا ٢٠٠٩ كنت أنا جاي من الألمنيوم وهو من المقاولون العرب.



واضاف: انا كان طموحي اللعب في نادي كبير في مصر هو فاجئني قالي انا حلمي احترق واللعب بره ، دايما صلاح كان شايف نفسه أنه في أوروبا من زمان.



وتابع: صلاح صدق نفسه واللي عمله صلاح ومسيرته لازم تدرس بكل تفاصيلها لأنها مهمه جدا لجيل كامل.



وواصل: صلاح خلى الاماني كلها ممكنه وزرع لكل الشباب العربية والمصرية انك تقدر وتصدق نفسك.

واختتم: صلاح مغيرش هويته ولا شخصيته ولا أخلاقه وزرع حاله جديده في الملاعب العالميه ، صلاح فرض نفسه كاسطورة عالمية والناس مش هتتكلم عليه الا لو هو أسطورة بجد.