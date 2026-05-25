بقوة 210 حصان.. المواصفات الكاملة لـ BYD ليون 5 الرياضية

تواصل السيارات الهجينة تعزيز حضورها داخل الأسواق العالمية مع زيادة الاهتمام بالحلول التي تجمع بين معدلات استهلاك الوقود المنخفضة وإمكانية القيادة الكهربائية اليومية.

وتقدم BYD ليون 5 نفسها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع اعتمادها على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين وتقنيات كهربائية حديثة، إلى جانب مجموعة من أنظمة القيادة المتطورة.

تصميم BYD ليون 5

تنتمي BYD ليون 5 إلى فئة الـSUV المدمجة، حيث تأتي بطول يبلغ 4,738 مم، مع عرض يصل إلى 1,860 مم وارتفاع يبلغ 1,710 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,712 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 150 مم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1,785 كجم.

وتوفر السيارة BYD ليون 5 مساحة تخزين خلفية بسعة 463 لترًا، كما حصلت السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، إضافة إلى عجلات رياضية بقياس 18 بوصة.

محرك وأداء BYD ليون 5

تعتمد BYD ليون 5 على محرك مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، مع نظام دفع أمامي، بينما تصل القوة الإجمالية لمنظومة الحركة إلى 210 أحصنة، وتأتي السيارة مزودة ببطارية سعتها 18.3 كيلوواط ساعة، تسمح بمدى قيادة كهربائي يصل إلى 81 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الإجمالي للقيادة نحو 791 كيلومترًا، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.1 ثانية.

مواصفات BYD ليون 5

تضم المقصورة الداخلية في BYD ليون 5 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكيين، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، كما حصلت السيارة على نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

وتحتوي BYD ليون 5 على مكيف أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، إضافة إلى فتحات تكييف خلفية وفلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وتتوفر المقاعد الأمامية بخاصية التعديل اليدوي، ومقود حركة متعدد الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة.

تأتي BYD ليون 5 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء وميزة قراءة سرعة الطريق، وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب أنظمة الركن التلقائي.