قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
الاستخبارات الأمريكية تكشف لغز اختفاء مجتبى خامنئي.. والمفاوضات الإيرانية في مهب التأجيل
سي إن إن: خلافات محدودة تؤخر الصياغة النهائية للاتفاق الأمريكي الإيراني
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري رسميا 2026
شيشة على سقف العربية.. المتهمون بالاستعراض بسيارة خلال حفل زفاف بالمنيا يواجهون عقوبة الحبس
تباين عالمي واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين
بقوة 210 حصان.. المواصفات الكاملة لـ BYD ليون 5 الرياضية
أعمال يوم التروية .. تعرف عليها
الأهلي يتحرك لحسم أزمة توروب.. وتطورات ملف التجديد لنجوم الفريق
فضل قيام الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أدركها ولو بركعتين
الصحة العالمية: رصد 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو
آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. الحق نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 210 حصان.. المواصفات الكاملة لـ BYD ليون 5 الرياضية

 BYD ليون 5
 BYD ليون 5
صبري طلبه

تواصل السيارات الهجينة تعزيز حضورها داخل الأسواق العالمية مع زيادة الاهتمام بالحلول التي تجمع بين معدلات استهلاك الوقود المنخفضة وإمكانية القيادة الكهربائية اليومية.

وتقدم BYD ليون 5 نفسها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع اعتمادها على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين وتقنيات كهربائية حديثة، إلى جانب مجموعة من أنظمة القيادة المتطورة.

BYD ليون 5

تصميم BYD ليون 5

تنتمي BYD ليون 5 إلى فئة الـSUV المدمجة، حيث تأتي بطول يبلغ 4,738 مم، مع عرض يصل إلى 1,860 مم وارتفاع يبلغ 1,710 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,712 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 150 مم، في حين يصل وزنها دون ركاب إلى 1,785 كجم.

وتوفر السيارة BYD ليون 5 مساحة تخزين خلفية بسعة 463 لترًا، كما حصلت السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، إضافة إلى عجلات رياضية بقياس 18 بوصة.

BYD ليون 5

محرك وأداء BYD ليون 5

تعتمد BYD ليون 5 على محرك مكوّن من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، مع نظام دفع أمامي، بينما تصل القوة الإجمالية لمنظومة الحركة إلى 210 أحصنة، وتأتي السيارة مزودة ببطارية سعتها 18.3 كيلوواط ساعة، تسمح بمدى قيادة كهربائي يصل إلى 81 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى الإجمالي للقيادة نحو 791 كيلومترًا، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.1 ثانية.

مواصفات BYD ليون 5

تضم المقصورة الداخلية في BYD ليون 5 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكيين، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، كما حصلت السيارة على نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

BYD ليون 5

وتحتوي BYD ليون 5 على مكيف أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، إضافة إلى فتحات تكييف خلفية وفلتر لتنقية الهواء داخل المقصورة، وتتوفر المقاعد الأمامية بخاصية التعديل اليدوي، ومقود حركة متعدد الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من الأنظمة أثناء القيادة.

تأتي BYD ليون 5 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء وميزة قراءة سرعة الطريق، وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب أنظمة الركن التلقائي.

byd ليون 5 BYD ليون 5 مواصفات  BYD ليون 5 سيارة  BYD ليون 5 السيارة  BYD ليون 5 بي واي دي ليون 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

بلحاج

خبير يبرئ لاعب سيراميكا كليوباترا من ضياع ركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد