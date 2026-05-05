قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة
نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
دعاء للميت مستجاب.. أفضل الأدعية للمتوفى بعد صلاة الفجر
سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية
بيجو لاندتريك.. الأسد الفرنسي يظهر بتصميم البيك أب
فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك
لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز
حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي
احتراما لأهالي الإسماعيلية.. محاميا دنيا فؤاد ينسحبان من الدفاع عنها
أذكار النوم مكتوبة كاملة.. أفضل الأدعية قبل النوم لتحصين النفس ونوم هادئ
سيجال 2026.. مواصفات أصغر سيارة كهربائية من BYD
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
كريم عاطف

كشفت شركة BYD عن سيارتها الجديدة كليا سي ليون 08 خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات، في خطوة تعكس طموحا واضحا لاقتحام فئة السيارات الكهربائية الفاخرة وإعادة تعريف معاييرها، السيارة تنتمي لفئة الـSUV عالية الأداء، وتقدم مزيجا لافتا من القوة والتكنولوجيا مع مدى قيادة يصل إلى نحو 900 كيلومتر.

تعتمد “سي ليون 08” على منظومة دفع كهربائي مزدوج بقوة تقارب 643 حصانا، ما يمنحها تسارعا من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 4.5 ثانية، لتنافس مباشرة طرازات بارزة مثل Tesla Model Y Performance وKia EV6 GT، كما ترتكز على منصة e-Platform 3.0 Evo التي تعزز كفاءة الطاقة وسرعة الشحن، حيث يمكن شحن البطارية حتى 80% خلال أقل من 18 دقيقة.

أحد أبرز عناصر القوة لدى BYD هو تكاملها الصناعي، إذ تقوم بتصنيع البطاريات والرقائق الإلكترونية وأنظمة الدفع داخليا، ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة من حيث التكلفة والتكامل التقني، ومن المتوقع أن تطرح السيارة بسعر يقارب 300 ألف يوان (حوالي 44 ألف دولار)، ما يضعها في موقع تنافسي قوي أمام العلامات الأوروبية والأمريكية.

على صعيد الانتشار، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي عبر مصانع في أسواق مثل تايلاند والبرازيل والمجر، ما يسهل وصول الطراز الجديد دون قيود الاستيراد التقليدية، هذا التوسع يضع المنافسين في مواجهة مباشرة داخل أسواقهم.

وتعكس “سي ليون 08” تحولا في تفضيلات المستهلكين، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي بدلًا من الاعتماد على إرث العلامة التجارية، تقدم السيارة أنظمة قيادة ذكية، وشاشات تفاعلية، وتجربة داخلية متقدمة تشمل مواد مستدامة ونظام صوتي متطور.

في المجمل، تمثل “سي ليون 08” خطوة جديدة في استراتيجية BYD لتغيير قواعد المنافسة عالميا، من خلال الجمع بين الأداء العالي، والتكنولوجيا المتقدمة، والسعر التنافسي، ما يعزز انتقال مركز الثقل في صناعة السيارات نحو الشركات الصينية بوتيرة متسارعة.

byd سي ليون سي ليون 08 معرض بكين الدولي للسيارات Tesla Model Y الرقائق الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

النادي الأهلي

تأجيل الملف.. مشاركة الأهلي الإفريقية مرتبطة بنتائجه في الدوري المحلي

ترشيحاتنا

سامسونج

شاشة شبه خالية من الثنية ومفصلة أنحف .. هكذا تحاول سامسونج جعل Galaxy Z Flip 8 أكثر نضجًا

هيونداي ازيرا

أسعار مواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

آيفون 18 برو

جزيرة ديناميكية أصغر تكسر «لعنة الأربع سنوات» في آيفون 18 برو

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد