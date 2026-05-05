سيجال 2026.. مواصفات أصغر سيارة كهربائية من BYD

تطرح BYD طراز سيجال 2026 عالميًا، ضمن فئة السيارات الكهربائية بالكامل، مع مواصفات فنية وتقنية تشمل جزمة من التجهيزات، بالإضافة إلى تصميم عصري من فئة الهاتشباك صغير الحجم.

أبعاد BYD سيجال 2026

يبلغ طول السيارة BYD سيجال 2026 نحو 3,780 مم، مع عرض يصل إلى 1,715 مم وارتفاع عند 1,540 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,160 كجم، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، وجنوط بقياس 16 بوصة.

محرك وأداء BYD سيجال 2026

تعتمد السيارة BYD سيجال 2026 على محرك كهربائي واحد مع نظام دفع أمامي، يولد قوة تصل إلى 73 حصانًا وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وهو النمط المعتاد في السيارات الكهربائية.

وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 38.88 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 405 كيلومترات وفق ظروف التشغيل القياسية، كما تسجل السيارة استهلاكًا للطاقة يبلغ 10.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتقدم سيجال أرقام أداء تضعها ضمن فئة السيارات العملية، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومترًا في الساعة، كما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

تجهيزات ومواصفات BYD سيجال 2026

تضم السيارة BYD سيجال 2026 مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية والمتقدمة، تشمل مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الثبات والجر، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتشمل أنظمة المساعدة مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الخلفي.

وتقدم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث.

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ومقودًا مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، مع نظام تكييف هواء.