شاهد | BYD جريت تانج الـ SUV الجديدة

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD جريت تانج، وتنتمي جريت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة بي واي دي جريت تانج الجديدة

مواصفات بي واي دي جريت تانج

زودت سيارة بي واي دي جريت تانج بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية عريضة، ووحدات إنارة مكدسة عمودياً، وبها شاشة وسطية عائمة، وشاشة ترفيه للراكب الأمامي، وشاشة سقفيه للركاب الخلفيين، وبها نظام تعليق هوائي ثنائي الحجرات من نوع DiSus-A، وبها خاصية معاينة الطريق، ونظام توجيه للعجلات الخلفية، ونظام مساعدة قيادة يعتمد على الليدار، وشريحة قمرة قيادة بدقة 3 نانومتر، ونظام صوتي من Devialet مكون من 27 سماعة صوت.

محرك بي واي دي جريت تانج

تحصل سيارة بي واي دي جريت تانج علي قوتها من بطارية Blade من الجيل الثاني، وتعتمد علي منصة كهربائية بجهد 1000 فولت، ويصل أقصى مدى إلى 950 كم/ساعة، وتولد قوة تصل إلى 585 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة بي واي دي جريت تانج محرك اخر سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي بقوة 300 كيلوواط، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة BYD في صناعة السيارات

تأسست شركة BYD عام 1995 كشركة بطاريات، ودخلت عالم السيارات عام 2003 باستحواذها على شركة "شيان تشينتشوان"، وتحولت من إنتاج سيارات البنز مثل F3 عام 2005 إلى الريادة العالمية في سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، وأطلقت أول سيارة هجينة عام 2008، وتوقفت عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي عام 2022 لتصبح أكبر منتج للمركبات الكهربائية.