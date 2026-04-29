وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

هناك بعض الطرق بسيطة التي يمكن العناية بالعينين ومنحها مظهرًا أكثر إشراقًا باستخدام طرق طبيعية ومنزلية سهلة التطبيق دون الحاجة إلى تدخلات معقدة.

نصائح لتفتيح العينين ومنحهما مظهرًا مشرقًا

ويرى الخبراء أن العناية اليومية بالعينين تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتها وتقليل الإجهاد والانتفاخ، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" ، ومن أبرز هذه النصائح:

ـ تجنب الهواء الجاف:

التعرض المستمر للهواء الجاف مثل المكيفات أو السفر بالطائرات قد يسبب جفاف العين، لذلك يُنصح باستخدام قطرات مرطبة عند الحاجة.

ـ كمادات الشاي الأخضر:

وضع أكياس الشاي الأخضر الباردة على الجفون يساعد في تقليل الانتفاخ بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

ـ تناول أوميجا 3:

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل السلمون، والسردين، وبذور الكتان تساعد في دعم صحة العين وتقليل الجفاف.

ـ ماء الورد:

يُستخدم ماء الورد لتهدئة العين وتقليل الاحمرار والانتفاخ، بشرط استخدامه بحذر وبعد استشارة مختص.

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

ـ شرائح الخيار:

الخيار من أشهر الوسائل الطبيعية لتقليل انتفاخ العين بفضل خصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.

ـ تدليك العينين:

تدليك خفيف حول العين يحفز الدورة الدموية ويقلل الهالات السوداء.

ـ النوم الجيد:

الحصول على 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا يساعد في استعادة نضارة العينين وتقليل علامات التعب.

ـ حماية العين من الشمس:

ارتداء نظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية يحمي العين من الجفاف والإجهاد.

ـ شرب الماء:

الترطيب المستمر للجسم ينعكس مباشرة على صحة العين ويقلل الجفاف.

ـ أخذ فترات راحة:

خلال استخدام الشاشات يُنصح باتباع قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين.

ـ استخدام القطرات المرطبة:

الدموع الصناعية تساعد في ترطيب العين وتقليل الشعور بالحرقان.

ـ تقليل الملح:

الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى احتباس السوائل وانتفاخ العين.

ـ الكمادات الباردة:

تساعد في تهدئة العين وتقليل التورم بشكل سريع وفعال.