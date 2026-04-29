ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

يُعد ألم المرارة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تبدأ بأعراض بسيطة ثم تتطور إلى نوبات مؤلمة تحتاج لتدخل طبي سريع.

ما هي المرارة وأين تقع؟

وأوضح موقع "كليفلاند كلينك" أن السبب الأكثر شيوعًا وراء ألم المرارة هو حصوات المرارة، التي قد تسد القنوات الصفراوية وتسبب التهابًا أو مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج.

وتعد المرارة عضو صغير وتقع أسفل الكبد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وتتمثل وظيفتها في تخزين العصارة الصفراوية التي يُنتجها الكبد للمساعدة في هضم الدهون.

وعندما تصاب المرارة بمشكلة، يظهر الألم غالبًا في الجانب الأيمن العلوي من البطن، وقد يمتد إلى الظهر أو الكتف الأيمن.

كيف يكون ألم المرارة؟

ويوصف ألم المرارة بأنه:

ـ ألم مفاجئ وحاد في أعلى البطن جهة اليمين شعور يشبه الطعن أو التقلص الشديد

ـ ألم مستمر لا يتحسن بالحركة أو تغيير الوضع

يزداد بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة

قد يصاحبه صعوبة في التنفس العميق بسبب زيادة الألم

أعراض تصاحب ألم المرارة

وقد تظهر أعراض أخرى مع ألم المرارة، منها:

الغثيان والقيء

الحمى والقشعريرة

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

بول داكن أو براز فاتح اللون

انتفاخ البطن وعسر الهضم

أبرز أسباب ألم المرارة

ـ حصوات المرارة:

السبب الأكثر انتشارًا، وتتشكل من ترسبات صلبة غالبًا من الكوليسترول.

ـ التهاب المرارة:

يحدث عند انسداد القناة الصفراوية بسبب الحصوات، ما يؤدي إلى تجمع العصارة وحدوث عدوى.

ـ انسداد القنوات الصفراوية:

عند انتقال الحصوة إلى القناة الرئيسية، وقد يسبب التهاب البنكرياس.

ـ أورام المرارة أو القنوات الصفراوية:

حالات نادرة لكنها قد تسبب ألمًا مستمرًا وفقدان وزن.

متى يكون ألم المرارة خطرًا؟

ينصح الأطباء بالتوجه للطوارئ إذا استمر الألم أكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات أو صاحبه أحد الأعراض التالية:

ارتفاع الحرارة

القيء المتكرر

اصفرار الجلد

ألم شديد لا يُحتمل

صعوبة التنفس

أسرع طرق تخفيف ألم المرارة

يمكن مؤقتًا تجربة:

ـ كمادات دافئة على موضع الألم

ـ شرب النعناع الدافئ

ـ تجنب الطعام الدسم

ـ الراحة والاستلقاء على الجانب الأيسر لكن إذا استمر الألم، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

علاج ألم المرارة

ويعتمد العلاج على السبب، وقد يشمل:

مسكنات الألم

مضادات حيوية إذا وُجد التهاب

منظار القنوات المرارية لإزالة الحصوات

استئصال المرارة جراحيًا، وهو العلاج الأكثر شيوعًا للحالات المتكررة

ويؤكد الأطباء أن الإنسان يستطيع العيش بصورة طبيعية بعد إزالة المرارة.

كيف تحمي نفسك من مشاكل المرارة؟

للوقاية من حصوات المرارة وألمها:

ـ تقليل الدهون المشبعة والمقليات

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ تناول الخضروات والفواكه والألياف

ـ تجنب فقدان الوزن السريع

ـ الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات