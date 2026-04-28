الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أعراض الرحم ذو القرنين.. وهل يؤثر على الحمل؟

آية التيجي

يعرف الرحم ذو القرنين بـ"الرحم على شكل قلب" من الحالات الخلقية النادرة التي تُولد بها بعض النساء، وقد لا تكتشفه الكثيرات إلا بالصدفة أثناء الحمل أو عند إجراء فحوصات نسائية. ورغم أن هذه الحالة لا تمنع الحمل في أغلب الأحيان، إلا أنها قد ترتبط ببعض المضاعفات التي تستدعي المتابعة الطبية الدقيقة.

ما هو الرحم ذو القرنين؟

ويعتبر الرحم ذو القرنين هو تشوه خلقي في شكل الرحم، حيث يبدو الجزء العلوي منه منقسمًا إلى جزأين، ما يمنحه مظهرًا يشبه القلب.

ويحدث ذلك نتيجة عدم اكتمال اندماج القنوات المسؤولة عن تكوين الرحم أثناء وجود الجنين في بطن الأم، وفقا لما نشر في موقع “Healthline”.

وتشير التقارير الطبية إلى أن اضطرابات شكل الرحم تصيب نسبة صغيرة من النساء، ويُعد الرحم ذو القرنين من أكثرها شيوعًا.

أعراض الرحم ذو القرنين

وفي كثير من الحالات لا يسبب الرحم ذو القرنين أي أعراض واضحة، لذلك قد تعيش المرأة سنوات دون معرفة إصابتها به، لكن بعض النساء قد يعانين من:
ـ عدم انتظام الدورة الشهرية
نزيف مهبلي غير طبيعي
ـ آلام الدورة الشهرية الشديدة
ـ ألم أثناء العلاقة الزوجية
ـ تكرار الإجهاض
ـ الشعور بانزعاج أو ألم أسفل البطن

هل الرحم ذو القرنين يمنع الحمل؟

بحسب الدراسات، فإن الرحم ذو القرنين لا يقلل فرص الحمل بشكل مباشر لدى أغلب النساء، ويمكن لكثيرات الحمل بصورة طبيعية. لكن قد تواجه بعض السيدات صعوبة في الحمل إذا وُجدت أسباب أخرى مصاحبة.

تأثير الرحم ذو القرنين على الحمل

رغم إمكانية حدوث الحمل بشكل طبيعي، إلا أن وجود الرحم ذو القرنين قد يزيد من احتمالات بعض المضاعفات، مثل:
ـ الإجهاض المتكرر
ـ الولادة المبكرة
ـ وضعية الجنين غير الطبيعية مثل المقعدية
ـ الحاجة إلى الولادة القيصرية
ـ زيادة الحاجة للمتابعة المستمرة بالسونار

ولهذا السبب يُصنف الحمل في بعض الحالات على أنه حمل عالي الخطورة، ويحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب المختص.

كيف يتم تشخيص الرحم ذو القرنين؟

ويمكن اكتشاف الحالة من خلال عدة فحوصات طبية، منها:
ـ الموجات فوق الصوتية (السونار)
ـ الرنين المغناطيسي MRI
ـ أشعة الصبغة على الرحم وقناتي فالوب
ـ الفحص النسائي السريري

وفي أحيان كثيرة يتم اكتشافه لأول مرة أثناء متابعة الحمل.

هل يحتاج الرحم ذو القرنين إلى علاج؟

ومعظم النساء لا يحتجن إلى أي علاج إذا لم توجد أعراض أو مشكلات بالحمل. لكن في بعض الحالات التي تعاني من الإجهاض المتكرر، قد يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي لتصحيح شكل الرحم.

ويتم تحديد الحاجة للعلاج وفقًا للتاريخ المرضي، وعدد مرات فقدان الحمل، والحالة الصحية العامة.

هل يمكن الحمل والولادة بنجاح؟

ويمكن لكثير من النساء المصابات بالرحم ذو القرنين أن ينجحن في الحمل والولادة بشكل طبيعي أو قيصري، خاصة مع المتابعة الجيدة خلال الحمل والالتزام بتعليمات الطبيب.

نصائح مهمة للمصابات بالرحم ذو القرنين

ـ إجراء فحص مبكر عند التخطيط للحمل
ـ المتابعة المنتظمة مع طبيب النساء
ـ إبلاغ الطبيب بأي تاريخ سابق للإجهاض
ـ الراحة والالتزام بالتعليمات أثناء الحمل
ـ متابعة نمو الجنين ووضعه بالسونار

