منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير في «سبوكين» .. ويتوجه إلى سياتل اليوم | صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأخير بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين الأمريكية، قبل التوجه في الخامسة مساء اليوم - بتوقيت سبوكين - إلى مدينة سياتل، استعداداً لخوض المران الأخير، الأحد، استعداداً لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب، تدريبه الأخير، بملعب Husky ballpark في العاشرة صباحاً، بتوقيت سياتل، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأ مران منتخبنا الوطني، السبت، بكلمات تحفيزية من حسام حسن للاعبين وأهمية ضربة البداية أمام منتخب بلجيكا، مشدداً على أن المنتخب يضم لاعبين كباراً وأصحاب خبرة، خاضوا أكثر من ودية قوية، خلال المعسكرات الأخيرة، مثل إسبانيا وروسيا والسعودية والبرازيل.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبوزهرة عضوا المجلس.