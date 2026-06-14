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مدحت عبدالهادي: مصر لن تخسر أمام بلجيكا.. وأفضل الاعتماد على 4-3-3 في افتتاح مشوار المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت عبدالهادي: مصر لن تخسر أمام بلجيكا.. وأفضل الاعتماد على 4-3-3 في افتتاح مشوار المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً متوازنًا خلال مواجهته أمام البرازيل، مشيرًا إلى أن الفراعنة قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026.

وقال عبدالهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "أمريكا كانت منتخبًا قويًا، وكنت أشعر أن البرازيل هي التي تلعب، لكن القميص فقط كان مختلفًا".

وأضاف: "أداء المنتخب أمام البرازيل كان يشبه إلى حد كبير الأداء في مباراة روسيا، حيث لعب منتخب مصر بتوازن كبير، وكان من الضروري التزام كل لاعب بمركزه داخل الملعب".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن خط الدفاع، مؤكدًا أنه لا يفضل الاعتماد على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في هذا المركز.

وأوضح: "أرى أن تواجد حمدي فتحي في الدفاع أمر صعب، خاصة مع وجود حسام عبدالمجيد ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، وجميعهم يقدمون مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة".

وكشف عبدالهادي عن التشكيل الذي يراه الأنسب لمواجهة بلجيكا، قائلًا: "الأفضل أن يخوض منتخب مصر المباراة بطريقة 4-3-3، مع ضرورة استغلال انطلاقات لاعبي الوسط والهجوم".

وتابع: "إذا كان محمد عبدالمنعم جاهزًا فيجب أن يبدأ المباراة، أما إذا لم يكن جاهزًا فأفضل مشاركة رامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم، مع وجود محمد هاني وأحمد فتوح على طرفي الدفاع".

وأضاف: "في خط الوسط أفضل الدفع بحمدي فتحي وإمام عاشور ومروان عطية، لأن هذا الثلاثي سيمنح محمد صلاح حرية أكبر هجوميًا دون الحاجة للارتداد كثيرًا أو القيام بأدوار دفاعية مكثفة".

وواصل: "أما في الخط الأمامي فأفضل مشاركة محمود حسن تريزيجيه أو زيكو بسبب السرعات التي يمتلكها الثنائي، بجانب محمد صلاح وعمر مرموش".

واختتم مدحت عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، قائلاً: "أتوقع فوز منتخب مصر أو تعادله أمام بلجيكا، وأشعر أننا لن نخسر مباراة افتتاح مشوارنا في كأس العالم".

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