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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق .. هذا هو أفضل وقت لشرب الماء الدافئ لتحسين الهضم

الماء الساخن
الماء الساخن
نهى هجرس

يُعد شرب الماء الساخن لتحسين الهضم عادة قديمة تعود لقرون، ولها جذور في كلٍّ من الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا، وقد تبنّى الكثيرون ممن يبحثون عن علاجات طبيعية لدعم الهضم هذه العادة كطقس صباحي، ولكن هل هذا هو أفضل وقت لشرب الماء الساخن.

متى يُنصح بشرب الماء الساخن، وفقًا للطب الصيني التقليدي

يعود تاريخ الطب الصيني التقليدي إلى أكثر من 2300 عام، وهو يستخدم العلاجات العشبية والوخز بالإبر وعادات نمط الحياة المختلفة، مثل شرب الماء الساخن، لعلاج الحالات الصحية وموازنة الطاقة في الجسم 

بحسب الطب الصيني التقليدي، فإن أفضل وقت في اليوم لشرب الماء الساخن لتحسين الهضم هو

أول شيء عند الاستيقاظ، لتحفيز عملية الهضم وترطيب الجسم،

أثناء تناول الطعام ، لدعم الطاقة الحيوية للجسم في معدتك.

في الطب الصيني التقليدي، يُقال إن الماء الساخن يُنشّط الطاقة ويُعزز الهضم الصحي، كما يُعتقد أن الدفء يُرخي عضلات الجهاز الهضمي، مما يُحسّن الهضم.

ويُقال أيضاً أن الماء الدافئ يطرد "الرطوبة" و"البلل"، والتي يُعتقد في الطب الصيني التقليدي أنها تساهم في الإصابة بالأمراض

المصدر verywellhealth 

الماء الساخن فوائد الماء الساخن الهضم احسن توقيت لتناول الماء الساخن

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