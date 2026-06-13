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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند إضافة العسل إلى الشاي؟

العسل
العسل
نهى هجرس

يُقدّم إضافة العسل إلى الشاي فوائد تتجاوز مجرد المذاق اللذيذ، فالعسل يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية قد تدعم صحة المناعة، وتُهدّئ التهيج، وتُوفّر بديلاً ألطف للسكر المكرر.

فوائد إضافة العسل إلى الشاي

1. قد يزيد من تناول مضادات الأكسدة

يحتوي العسل بشكل طبيعي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ، يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تتراكم جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة في الجسم ، والتي تلعب دورًا في الشيخوخة وتطور الالتهابات والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان

2. قد يكون بديلاً أفضل للسكر المكرر

يستخدم الكثيرون العسل كبديل لسكر المائدة أو الشراب المنكّه، يُعدّ العسل أقل معالجةً من السكر الأبيض المكرر ، وقد يُقدّم فوائد صحية بسيطة، العسل أحلى من السكر، لذا قد تستخدم كمية أقل منه بطبيعة الحال

3. قد يدعم صحة الجهاز المناعي

يتمتع العسل أيضاً بخصائص طبيعية مضادة للميكروبات قد تساعد في مكافحة بعض أنواع البكتيريا ودعم جهاز المناعة في الجسم، تشير الأبحاث إلى أن العسل يحتوي على مركبات مثل بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الأكسدة ومواد نباتية نشطة بيولوجياً يمكنها تثبيط نمو بعض الكائنات الدقيقة.

المصدر verywellhealth 

العسل فوائد العسل مضادات الأكسدة المناعة

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