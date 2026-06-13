طريقة عمل فلافل الحمص بأسهل الخطوات في البيت

فلافل الحمص من الأكلات المفضلة لدى كثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم.



قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فلافل الحمص في البيت.

مقادير فلافل الحمص

● 1 كيلو حمص

● 1 حزمة بقدونس مفروم خشن

● 3 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

● 2 بصلة كبار إرباع

● فلفل أخضر حار مقطع

● 5 فص ثوم

● 3 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

● 2 ملعقة كبيرة كمون

● 4 ملعقة كبيرة سمسم

● 1 و1/2 ملعقة كبيرة كربونات صوديوم

● 1 ملعقة كبيرة ملح

● زيت للقلي

طريقة تحضير فلافل الحمص

يضاف الحمص المنقوع مع البقدونس والبصل والثوم والفلفل في محضر الطعام ويفرم.

يضاف الملح والتوابل والماء والسمسم وتضاف الكربونات.

يشكل الخليط على شكل أقراص وتقلى في زيت غزير

وتقدم.