ظهور لافت لـ «نيمار» في مباراة المغرب والبرازيل بكأس العالم 2026 | شاهد

خطف النجم البرازيلي نيمار الأنظار خلال مواجهة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026، رغم غيابه عن قائمة "السيليساو" المشاركة في المباراة.

وحرص قائد المنتخب البرازيلي السابق على التواجد في ملعب المباراة لمساندة زملائه، حيث تابع اللقاء عن قرب وسط اهتمام كبير من الجماهير ووسائل الإعلام، التي سلطت الضوء على ظهوره طوال أحداث المواجهة.

وظهر نيمار في أكثر من لقطة وهو يتفاعل مع مجريات المباراة بحماس، فيما حرص عدد كبير من المشجعين البرازيليين على التقاط الصور التذكارية معه.

وعلى أرض الملعب، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين، بعد ما افتتح إسماعيل صيبري التسجيل لصالح المغرب في الدقيقة 21 مستغلًا تمريرة متقنة من إبراهيم دياز، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في إعادة البرازيل إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 32 بعد صناعة من برونو جيماريش.