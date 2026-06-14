موعد بداية العام الهجري الجديد 1448.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم غدًا

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، مساء غدا الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15 يونيو 2026، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية العام الهجري الجديد.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ توافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على أن يكون غدا الاثنين 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وفي السياق ذاته، أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم مساء الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوبات من مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأوضح المركز أنه في ظل إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448.

ويُعد شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، فيما تمثل مناسبة رأس السنة الهجرية فرصة لاستحضار معاني الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الصبر والتضحية وبناء الحضارة.

دعاء العام الهجري الجديد

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.