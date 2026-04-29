أعراض الاكتئاب .. 7 علامات تحذيرية تدل على معاناتك من اضطراب نفسي

يُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا حول العالم، لكنه لا يقتصر على الشعور بالحزن فقط، بل قد يؤثر بشكل مباشر على التفكير والسلوك والصحة الجسدية وجودة الحياة اليومية.

ما هو الاكتئاب؟

وأكد موقع Mayo Clinic الطبي أن الاكتئاب، المعروف أيضًا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، حالة مرضية تحتاج إلى تشخيص وعلاج مناسبين.

ويعتبر الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا مستمرًا بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان الشخص يستمتع بها سابقًا. وقد يؤدي إلى صعوبة في العمل، الدراسة، العلاقات الاجتماعية، وأداء المهام اليومية.

وفي بعض الحالات، قد يشعر المصاب بأن الحياة فقدت معناها، ما يجعل التدخل المبكر أمرًا ضروريًا.

أعراض الاكتئاب الأكثر شيوعًا

وقد تظهر أعراض الاكتئاب معظم اليوم ولمدة طويلة، ومن أبرزها:

ـ حزن مستمر أو شعور بالفراغ واليأس

ـ فقدان الشغف والاهتمام بالأنشطة اليومية

ـ اضطرابات النوم (أرق أو نوم مفرط)

ـ التعب وفقدان الطاقة

ـ تغير الشهية وزيادة أو نقصان الوزن

ـ القلق والتوتر والعصبية

ـ صعوبة التركيز واتخاذ القرار

ـ الشعور بالذنب أو انعدام القيمة

ـ بطء الحركة أو الكلام

ـ آلام جسدية مثل الصداع وآلام الظهر

ـ أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

وقد تختلف الأعراض لدى الصغار، وتشمل:

العصبية والانفعال

التعلق الزائد بالأهل

رفض الذهاب إلى المدرسة

ضعف التحصيل الدراسي

الانسحاب الاجتماعي

إيذاء النفس

النوم أو الأكل المفرط

أعراض الاكتئاب عند كبار السن

الاكتئاب ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ومن أعراضه:

ضعف الذاكرة

تغيرات الشخصية

فقدان الشهية

قلة الحركة والخروج من المنزل

اضطرابات النوم

أفكار انتحارية خاصة لدى الرجال كبار السن

أسباب الاكتئاب

ولا يوجد سبب واحد مباشر للاكتئاب، لكن هناك عدة عوامل قد تساهم في ظهوره، منها:

- تغيرات كيمياء الدماغ:

اختلال النواقل العصبية المسؤولة عن المزاج.

- العوامل الوراثية:

يزداد الخطر إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

- التغيرات الهرمونية:

مثل الحمل، ما بعد الولادة، اضطرابات الغدة الدرقية أو سن اليأس.

- الضغوط النفسية والصدمات:

مثل فقدان شخص عزيز أو المشاكل المالية أو العلاقات السامة.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

ـ ضعف الثقة بالنفس

ـ التفكير السلبي المستمر

ـ الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب

ـ تعاطي المخدرات أو الكحول

ـ اضطرابات نفسية أخرى مثل القلق

ـ بعض الأدوية

مضاعفات الاكتئاب إذا لم يُعالج

وإهمال العلاج قد يؤدي إلى:

ـ العزلة الاجتماعية

ـ مشاكل أسرية وزوجية

ـ تراجع الأداء المهني أو الدراسي

ـ الإدمان

ـ السمنة أو الأمراض المزمنة

ـ إيذاء النفس أو الانتحار

هل يمكن علاج الاكتئاب؟

وأغلب المصابين يتحسنون بشكل واضح من خلال:

ـ العلاج النفسي

ـ الأدوية المضادة للاكتئاب

ـ تغيير نمط الحياة

ـ الدعم الاجتماعي

ـ العلاج المبكر عند ظهور الأعراض

نصائح للوقاية من الاكتئاب

ـ تقليل التوتر والضغط النفسي

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ النوم الجيد

ـ الحفاظ على العلاقات الاجتماعية

ـ طلب المساعدة مبكرًا

ـ متابعة الطبيب عند استمرار الأعراض

متى يجب زيارة الطبيب؟

وإذا استمر الحزن أو فقدان الرغبة بالحياة لأكثر من أسبوعين، أو ظهرت أفكار بإيذاء النفس، يجب مراجعة طبيب نفسي أو مختص فورًا.