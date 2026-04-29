الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

آية التيجي

تُعد سلطة الديتوكس واحدة من أفضل الخيارات، حيث تعتمد على مزيج من الخضروات والفواكه مع إضافات طبيعية مثل الليمون وزيت الزيتون، بهدف دعم عملية الهضم وتنظيف الجسم من السموم بشكل غير مباشر، إلى جانب منح إحساس بالانتعاش خاصة في الطقس الحار. 

وتتميز هذه السلطة بأنها ليست مجرد طبق جانبي، بل وجبة متكاملة غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وتُحضّر بسهولة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

مكونات سلطة الديتوكس :
خيار مقطع شرائح رفيعة
خس أو جرجير حسب الرغبة
تفاح أخضر مقطع مكعبات
شرائح ليمون
أوراق نعناع طازج
رمان أو فراولة (اختياري لإضافة طعم حلو طبيعي)
ملعقة صغيرة عسل طبيعي
عصير ليمون طازج
ملعقة زيت زيتون
رشة ملح خفيفة

طريقة تحضير سلطة الديتوكس:

ـ في وعاء كبير، ضعي الخس أو الجرجير مع الخيار المقطع وقلّبي المكونات بلطف للحفاظ على قرمشة الخضروات.
ـ أضيفي التفاح الأخضر مع الرمان أو الفراولة حسب المتاح، للحصول على توازن بين الطعم الحلو والحامض.

ـ في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والعسل ورشة الملح حتى تمتزج المكونات جيدًا.

ـ اسكبي التتبيلة على السلطة وقلّبي برفق حتى تتوزع النكهات بشكل متساوٍ.

فوائد سلطة الديتوكس للجسم

ـ دعم الهضم وتقليل الشعور بالثقل:
تحتوي الخضروات الورقية والخيار على نسبة عالية من الألياف والماء، ما يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

ـ ترطيب الجسم في الجو الحار:
المكونات الغنية بالماء مثل الخيار والليمون تساعد على ترطيب الجسم وتعويض فقد السوائل في الأيام الحارة.

ـ مصدر غني بمضادات الأكسدة:
الفواكه مثل التفاح والرمان تحتوي على مضادات أكسدة تدعم المناعة وتحارب الإجهاد التأكسدي في الجسم.

ـ تعزيز الإحساس بالشبع:
الألياف الطبيعية الموجودة في السلطة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة.

ـ تحسين الطاقة وخفة الجسم:
تناول وجبة خفيفة مثل سلطة الديتوكس يساعد على تقليل الشعور بالكسل والخمول بعد الأكل الثقيل.

هل سلطة الديتوكس تساعد على "تنظيف الجسم"؟

ويستخدم مصطلح “الديتوكس” بشكل شائع في الأطعمة الصحية، لكن علميًا الجسم لديه أجهزة طبيعية لتنقية السموم مثل الكبد والكلى. 

ومع ذلك، تناول هذه السلطة يساعد بشكل غير مباشر على دعم وظائف الجسم بفضل احتوائها على عناصر غذائية مفيدة وترطيب جيد.

نصائح لتقديم سلطة الديتوكس

ـ تناولها طازجة مباشرة بعد التحضير
ـ يمكن إضافة بذور الشيا أو الكتان لزيادة القيمة الغذائية
مناسبة كوجبة خفيفة أو بجانب الطعام الرئيسي

ـ يفضل تناولها في الصيف أو بعد الوجبات الثقيلة

سلطة الديتوكس طريقة عمل سلطة الديتوكس سلطات صحية وجبات خفيفة صحية أكلات صيفية منعشة فوائد سلطة الديتوكس سلطة للتخسيس وصفات صحية سهلة أكل صحي في الصيف سلطة خفيفة للهضم

