الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

آية التيجي

يعاني كثيرون تحول الموز من اللون الأخضر إلى البني والملمس الطري خلال وقت قصير بعد شرائه، ما يدفع البعض للتخلص منه سريعًا. 

مع نضج الموز، يصبح أكثر حلاوة وليونة ورائحة، كما يبدأ لونه في التحول إلى البني. ويؤكد الخبراء أن هذا التغير طبيعي ولا يعني فساد الثمرة، بل هو جزء من عملية النضج.

وكشف خبراء التغذية والطهي عن 3 طرق سهلة لحفظ الموز ومنع اسمراره سريعًا، تساعد في الحفاظ عليه طازجًا ومثاليًا للأكل لعدة أيام، ةفقا لمل نشر في موقع “Simple respice”، وهي :

 - أبعد الموز عن سلة الفواكه:
الفواكه مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو والخوخ تطلق غاز الإيثيلين أثناء النضج، وهو ما يسرّع نضج الموز وتحوله للبني بسرعة. لذلك يُفضل وضع الموز بعيدًا عن باقي الفواكه.

ـ خزّن الموز في مكان بارد ومظلم:
أفضل درجة حرارة لحفظ الموز هي حوالي 12 درجة مئوية. الحرارة المرتفعة تسرّع نضجه، بينما البرودة الشديدة توقف النضج وتؤدي إلى اسوداد القشرة.

لذلك يُنصح بحفظه في مكان بعيد عن الشمس المباشرة والمطابخ الساخنة.

- اتركه في الهواء الطلق:
وضع الموز داخل أكياس بلاستيكية أو علب مغلقة يسرّع عملية النضج. الأفضل تركه في الهواء، ويفضل تعليقه لتجنب الكدمات الناتجة عن تكدس الثمار فوق بعضها.

هل يمكن حفظ الموز في الثلاجة؟

يحذر الخبراء من وضع الموز غير الناضج في الثلاجة، لأن البرودة قد توقف عملية النضج تمامًا وتحوّل القشرة إلى اللون الأسود.

أما إذا كان الموز ناضجًا وبدأت تظهر عليه بقع بنية صغيرة، فيمكن وضعه في الثلاجة لإبطاء النضج، رغم أن القشرة قد تصبح داكنة.

متى يصبح الموز ناضجًا أكثر من اللازم؟

الموز شديد النضج، حتى لو أصبح أسود اللون وطريًا، لا يزال صالحًا للاستخدام في وصفات كثيرة مثل:
خبز الموز
الكيك
العصائر
فطيرة الموز بالكريمة
بل إن بعض الطهاة يفضلونه لأنه يمنح نكهة موز أقوى.

نصيحة عند الشراء

لأفضل نتيجة، يُنصح بشراء الموز وهو مائل للأخضر قليلًا، حتى يستمر معك عدة أيام دون أن يفسد سريعًا.

