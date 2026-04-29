أكاديمية البحث العلمي تنظم ندوة «التواصل الأكاديمي الفعّال» عبر الإنترنت | فرصة للباحثين

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وفي إطار أنشطة قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وبرعاية الدكتورة منى النعا، المشرف على القطاع، عن تنظيم ندوة علمية عبر الإنترنت.

وتُنظم الندوة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، برئاسة الدكتورة جيهان صفوت، ومقررة اللجنة الأستاذة الدكتورة رباب الشريف، وبمشاركة عضوات اللجنة، وذلك تحت عنوان: «التواصل الأكاديمي الفعّال».

وأوضحت الأكاديمية أن محور الندوة يتمثل في كيفية التواصل مع الأساتذة للحصول على فرص بحثية وبناء علاقات أكاديمية ناجحة.

وتحاضر في الندوة الدكتورة هند عبد الرسول، قائدة مجموعة أبحاث المناعة التكيفية وبيولوجيا الخلايا البائية، بمعهد مناعة الإصابات بمستشفى جامعة أولم في ألمانيا.

ومن المقرر عقد الندوة يوم 3 مايو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر منصة «Zoom».

وتتناول الندوة مجموعة من الإرشادات العملية والرؤى المهمة حول آليات التواصل الأكاديمي الاحترافي، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون العلمي وبناء مسارات بحثية متميزة.

وأكدت الأكاديمية أن الندوة متاحة لجميع الباحثين، وأن المشاركة بها مجانية.

وللتسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7fQFqlEnlhQeuZgKOVPrte0BBRaw2IrY8aoFLvfo53zwXw/viewform