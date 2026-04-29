سيف زاهر يرد على شائعات غياب جمهور الأهلي: «علي الحلوة والمُرة معاك»

اعرب الإعلامي سيف زاهر اندهاشه من بعض الأخبار المتداولة التي أعلنت عن غياب جماهير الأهلي عن مباراة الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتلك الأحاديث التي لا تعكس حقيقة موقف الجماهير.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية" إن التذاكر نفدت بالكامل، وهو ما يؤكد تمسك جماهير الأهلي بدعم فريقها في كل الظروف، مضيفًا أن جمهور القلعة الحمراء يقف خلف ناديه دائمًا على الحلوة والمرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

