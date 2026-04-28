هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

هبوط قوي شهدته أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على المستويين المحلي والعالمي.

وانخفض سعر الذهب عالميا تحت الـ 4600 دولارا مسجلا الان 4564 دولار للاوقية .

وفي مصر هبط سعر الذهب بمتوسط 120 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 6880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4709 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6000 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7000جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8000 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 56.000 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 الاسبوع الماضي.