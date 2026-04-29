مصطفى الفقي يكشف: هوس السيطرة يقود «ترامب» للتحكم في الممرات البحرية| فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن أول ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي ترامب هو قناة بنما وبعض المضائق الدولية، مشيرًا إلى أن ترامب رجل أعمال ويبحث دائمًا عن المكاسب الاقتصادية.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «MBC مصر»، إن ترامب رجل يعشق الهيمنة والسيطرة، مؤكدًا أنه يمكن أن يصل إلى ذلك من خلال المضائق والخلجان.

وتابع المفكر السياسي أن الحصار البحري يخنق إيران، لكن تأثيره لا يظهر على المدى القصير، مؤكدًا أن ألمانيا، التي تُعد حليفًا تقليديًا للولايات المتحدة، ترى أن الحصار البحري له ضرر كبير.