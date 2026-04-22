مصطفى الفقي : تصعيد واشنطن لتحسين موقفها التفاوضي .. وإيران توظف عامل الزمن بمهارة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن التفاوض يمثل أحد أهم فنون العمل الدبلوماسي، ويقوم في جوهره على محاولة الوصول إلى وجهة نظر مشتركة بين الأطراف المختلفة.

وقال الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن ما تشهده واشنطن من تصعيد في الفترة الحالية يأتي في إطار السعي لتحسين الموقف التفاوضي مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجيد استخدام عامل الزمن في إدارة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف الفقي أن عامل الوقت ورفع سقف المطالب يُعدان من أبرز أدوات التفاوض، لافتًا إلى أن دونالد ترامب يعتمد في أسلوبه التفاوضي على إحداث صدمة لدى الخصم ومحاولة تخويفه لتحقيق مكاسب أكبر.