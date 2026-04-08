مصطفى الفقي: ترامب يقود حروبًا نفسية وخطاباته مليئة بالتناقض | فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتميز باستخدام الحروب النفسية، وأن خطاباته تتسم دائمًا بالتناقض.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن الحضارات لا تنتهي بالهزائم العسكرية فقط، بل قد تذبل تدريجيًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش فرصة ذهبية غير قابلة للتكرار بعد ضرب «حزب الله» و«حماس».

وأضاف المفكر السياسي أن المنطقة قد تشهد تصفيات سياسية في بعض الدول العربية، محذرًا من أن الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط لا تحتمل كل هذه الصراعات، وأنه سيتم دفع ثمن باهظ على المدى الطويل.

كما أشار الفقي إلى خصوصية العلاقات المصرية-السعودية، معربًا عن ثقته في القادة العرب لاحتواء التصعيد وتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.