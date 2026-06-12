قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس مصر.. حارس بلجيكا يفكر في الاعتزال الدولي عقب كأس العالم

كورتوا
كورتوا
مجدي سلامة

قال حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا، إنه يفكر في إنهاء مسيرته الدولية عقب كأس العالم لكرة القدم، وذلك خلال استعداد منتخب بلاده لمباراته الافتتاحية في المجموعة السابعة أمام مصر في سياتل.

وأشار كورتوا (34 عاما)، الذي خاض 109 مباريات دولية منذ ظهوره الأول عام 2011، إلى أن الوقت ربما يكون قد حان لتسليم الراية بعد البطولة التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال للصحفيين في معسكر المنتخب البلجيكي "لا أعلم إن كان مناسبا الحديث عن المستقبل الآن، لكن احتمال عدم استمراري بعد هذه البطولة يبدو أكبر من بقائي".

وأضاف "ما زلت أرغب في اللعب لعدة سنوات أخرى، لكن في النهاية عليك أن تعتني بجسدك. وجود عائلتي هنا لأن هذه قد تكون آخر بطولة لي".

ولم يغلق حارس مرمى ريال مدريد الباب تماما أمام الاستمرار، موضحا أنه قد يعيد النظر في قراره.

وقال "إذا حققنا نتائج جيدة في كأس العالم، واستمرت الأجواء الإيجابية داخل المجموعة، فقد يتغير الأمر. حينها سأحتاج إلى مناقشة الأمر مع المدرب، و(المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم) فينسن مانارت وكذلك مع الطاقم الطبي".

موقف كورتوا

وأوضح كورتوا أن السماح له، تحت قيادة المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، بتخطي بعض فترات التوقف الدولي، ساهم في تعزيز هذا التفكير.

وأضاف "لاحظت أنه خلال فترات التوقف الدولي يمكنك الحصول على قسط من الراحة، والعمل بهدوء داخل صالة الألعاب الرياضية".

وتابع "خلال العام ونصف العام الماضيين، عانيت من بعض المشكلات البدنية الطفيفة والإصابات، وهو ما يجعلك تفكر أكثر في المستقبل بشكل طبيعي".

وأشار إلى وجود جيل واعد قادر على تحمل المسؤولية، قائلا "أفكر في تسليم الراية، فهناك العديد من المواهب الصاعدة".

وأبدى كورتوا حماسه لمواجهة مصر يوم الاثنين، قائلا "نعم، أنا متحمس للغاية، مثل بقية الفريق. أشعر أنني في حالة جيدة جدا وأتطلع لهذه المباراة".

وختم حديثه "عملت بجد خلال الربيع للعودة، وكانت الإصابة العضلية التي تعرضت لها مؤسفة، لأنني حينها كنت أشعر بأنني في أفضل حالاتي. لكنني الآن جاهز للحفاظ على مستواي والتركيز".

وتلعب بلجيكا أيضا ضمن المجموعة ذاتها مع إيران ونيوزيلندا.

مصر بلجيكا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

البرازيلي رامون أباتي

برازيلي.. من هو حكم مباراة منتخبي مصر وبلجيكا بكأس العالم؟

حمزة عبد الكريم

تقارير إسبانية: حمزة عبد الكريم يوقع عقدا مع برشلونة للمدة 3 مواسم

كاس العالم

مدرب العين الإماراتي يكشف عن المنتخب الأقرب للتتويج بكأس العالم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد