قبل مواجهة بلجيكا.. تفاؤل كبير في الشارع المصري وثقة بقدرة الفراعنة على عبور دور المجموعات

أكد الناقد الرياضي أمير نبيل أن منتخب مصر وصل إلى المراحل النهائية من التحضير لمواجهة بلجيكا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام الماضية على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات التي ظهرت خلال المباريات الودية الأخيرة.

وأوضح “نبيل" عبر مداخلة علي قناة إكسترا نيوز أن الحضور الجماهيري المكثف في التدريبات كان له دور إيجابي في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

دراسة دقيقة للمنافس البلجيكي

وأشار الناقد، إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أجرى دراسة متعمقة للمنتخب البلجيكي، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف ومراجعة أداء اللاعبين البارزين.

وأضاف أن المحاضرات الفنية ركزت على توزيع الأدوار التكتيكية داخل الملعب، مع منح كل لاعب تعليمات محددة تتناسب مع طبيعة المباراة وأسلوب المنافس.

بلجيكا تجمع بين الخبرة والشباب

وأوضح الناقد الرياضي أن المنتخب البلجيكي يمتلك مزيجًا من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة المميزة، يتقدمهم الحارس المخضرم Thibaut Courtois وصانع الألعاب Kevin De Bruyne.

كما أشار إلى تألق عناصر شابة مثل Jérémy Doku، الذي يتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

مرونة تكتيكية سلاح حسام حسن

وأكد أمير نبيل أن أبرز ما يميز منتخب مصر في الفترة الحالية هو المرونة التكتيكية التي يعتمدها المدير الفني حسام حسن، حيث يغير أسلوب اللعب وفقًا لطبيعة المنافس وقدراته.

وأوضح أن المنتخب لا يلتزم بطريقة لعب ثابتة، بل يتكيف مع ظروف المباراة سواء بالاعتماد على الاستحواذ أو اللعب على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة.

الحذر مطلوب أمام القوة الهجومية البلجيكية

وأشار إلى أن المنتخب البلجيكي يفضل السيطرة على الكرة وفرض أسلوبه على المنافسين، ما يتطلب من لاعبي مصر التركيز في المواجهات الفردية وعدم منح المساحات التي قد يستغلها لاعبو بلجيكا لصناعة الفرص والأهداف.

وأضاف أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي سيكونان عنصرين أساسيين في خطة الفراعنة خلال المباراة.

الجماهير تحلم بإنجاز تاريخي

وأكد أمير نبيل أن الجماهير المصرية تنظر إلى النسخة الحالية من كأس العالم بتفاؤل كبير، خاصة في ظل المجموعة التي تضم منتخبات قوية لكنها لا تبدو مستحيلة.

وأشار إلى أن الهدف الأول يتمثل في تحقيق أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ثم المنافسة على التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.

فرصة جديدة لكتابة التاريخ

وأوضح أن المنتخب المصري، باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي شارك في كأس العالم، يمتلك فرصة جديدة لإضافة إنجاز تاريخي إلى سجله الكروي، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة وتوسع فرص التأهل إلى الأدوار التالية.