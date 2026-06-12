قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل مواجهة بلجيكا.. تفاؤل كبير في الشارع المصري وثقة بقدرة الفراعنة على عبور دور المجموعات

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

 أكد الناقد الرياضي أمير نبيل أن منتخب مصر وصل إلى المراحل النهائية من التحضير لمواجهة بلجيكا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام الماضية على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات التي ظهرت خلال المباريات الودية الأخيرة.

وأوضح “نبيل" عبر مداخلة علي قناة إكسترا نيوز أن الحضور الجماهيري المكثف في التدريبات كان له دور إيجابي في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

دراسة دقيقة للمنافس البلجيكي

وأشار الناقد، إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أجرى دراسة متعمقة للمنتخب البلجيكي، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف ومراجعة أداء اللاعبين البارزين.

وأضاف أن المحاضرات الفنية ركزت على توزيع الأدوار التكتيكية داخل الملعب، مع منح كل لاعب تعليمات محددة تتناسب مع طبيعة المباراة وأسلوب المنافس.

بلجيكا تجمع بين الخبرة والشباب

وأوضح الناقد الرياضي أن المنتخب البلجيكي يمتلك مزيجًا من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة المميزة، يتقدمهم الحارس المخضرم Thibaut Courtois وصانع الألعاب Kevin De Bruyne.

كما أشار إلى تألق عناصر شابة مثل Jérémy Doku، الذي يتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

مرونة تكتيكية سلاح حسام حسن

وأكد أمير نبيل أن أبرز ما يميز منتخب مصر في الفترة الحالية هو المرونة التكتيكية التي يعتمدها المدير الفني حسام حسن، حيث يغير أسلوب اللعب وفقًا لطبيعة المنافس وقدراته.

وأوضح أن المنتخب لا يلتزم بطريقة لعب ثابتة، بل يتكيف مع ظروف المباراة سواء بالاعتماد على الاستحواذ أو اللعب على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة.

الحذر مطلوب أمام القوة الهجومية البلجيكية

وأشار إلى أن المنتخب البلجيكي يفضل السيطرة على الكرة وفرض أسلوبه على المنافسين، ما يتطلب من لاعبي مصر التركيز في المواجهات الفردية وعدم منح المساحات التي قد يستغلها لاعبو بلجيكا لصناعة الفرص والأهداف.

وأضاف أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي سيكونان عنصرين أساسيين في خطة الفراعنة خلال المباراة.

الجماهير تحلم بإنجاز تاريخي

وأكد أمير نبيل أن الجماهير المصرية تنظر إلى النسخة الحالية من كأس العالم بتفاؤل كبير، خاصة في ظل المجموعة التي تضم منتخبات قوية لكنها لا تبدو مستحيلة.

وأشار إلى أن الهدف الأول يتمثل في تحقيق أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ثم المنافسة على التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.

فرصة جديدة لكتابة التاريخ

وأوضح أن المنتخب المصري، باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي شارك في كأس العالم، يمتلك فرصة جديدة لإضافة إنجاز تاريخي إلى سجله الكروي، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة وتوسع فرص التأهل إلى الأدوار التالية.

بلجيكا الشارع المصري دور المجموعات منتخب مصر الجهاز الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

النوم

حين يختل النوم.. كيف يسرق السهر توازن “الساعة البيولوجية” من جسدك؟

ارشفية

الخارجية الفرنسية: نريد لبنان خاليا من الحروب وندعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني

السوشيال ميديا

بين المقارنة والرضا.. لماذا سرقَت السوشيال ميديا سكينة القلوب؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد