هل يرحل عن تشيلسي؟.. كوكوريلا يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الفريق

حسم الدولي الإسباني مارك كوكوريلا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الجدل المثار بشأن إمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كوكوريلا في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية: "أنا سعيدٌ بمكاني الحالي. طلبتُ من وكلائي ألا يُخبروني بأي شيء الآن، لا أريد أن أعرف أي شيء".



وعن وجهته المقبلة، برشلونة أم أتلتيكو مدريد؟، أجاب قائلا: "السؤال التالي".



وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق بأن اللاعب الإسباني لم يرغب في البقاء داخل أسوار تشيلسي خاصًة أنه يعتبر مسيرته مع النادي اللندني انتهت تمامًا.