تشيلسي يحدد 120 مليون إسترليني لرحيل فرنانديز وسط اهتمام ريال مدريد

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن إدارة تشيلسي حددت مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، يحظى اللاعب باهتمام كبير من ريال مدريد، الذي يدرس إمكانية ضمه لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن إنزو فرنانديز لا يمانع مغادرة تشيلسي هذا الصيف، إذ يرغب في خوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الكروية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام انتقاله إلى ريال مدريد حال توصل الناديين إلى اتفاق بشأن المقابل المالي.

وتتمسك إدارة تشيلسي بالحصول على القيمة التي حددتها للتخلي عن اللاعب، في ظل أهميته داخل الفريق ورغبة النادي في عدم التفريط فيه بمقابل أقل من قيمته السوقية.