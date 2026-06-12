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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء جنوب الخليل

صلاة الجمعة بالأقصى
صلاة الجمعة بالأقصى
أ ش أ

أدى مئات الفلسطينيين، اليوم /الجمعة/، صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في منطقتي "حمصة" غرب بلدة دورا و"الجلاطية" شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل، تأكيداً لتمسكهم بأراضيهم ورفضاً لمحاولات السيطرة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المصلين من الأهالي وأصحاب الأراضي تجمعوا في المنطقتين اللتين تمنع قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إليهما، في ظل محاولات متواصلة من المستوطنين للاستيلاء على الأراضي عبر الاعتداء على أصحابها وإحراق الأشجار والمزروعات لإجبارهم على مغادرتها. كما شارك نشطاء سلام في أعمال تنظيف الأراضي دعماً لصمود السكان وتمسكهم بأراضيهم.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على إحراق محيط بئر مياه قرية أودلا جنوب نابلس، بعد مهاجمته وإلقاء زجاجات حارقة باتجاهه، ما أدى إلى اندلاع النيران في الأراضي المجاورة للبئر الذي يغذي القرية بالمياه.

وكالة الأنباء الفلسطينية وفا المسجد الاقصى الصلاة بالأقصى فلسطينيون

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