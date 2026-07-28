الغندور يهاجم منتقدي الزمالك: جريمتنا إننا أبطال الدوري

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل برسالة حادة دافع خلالها عن نادي الزمالك، منتقدًا ما وصفه بالطريقة التي يتعامل بها بعض الإعلاميين مع النادي، وذلك بالتزامن مع استعدادات الفريق لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعض الإعلاميين فاكرين نفسهم وكلاء نيابة وبيحققوا مع المتهم الزمالك، وأكبر جريمة عملها إنه فاز بالدوري وتأهل لدوري الأبطال ودفع الفلوس وطلع الرخصة."

وفي سياق متصل، يترقب لاعبو الزمالك انطلاق فترة الإعداد، بعدما تأخر تحديد موعدها خلال الأيام الماضية، في ظل استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستقر مسؤولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، قبل انطلاق فترة الإعداد، في خطوة تستهدف توفير الاستقرار داخل الفريق قبل بدء التحضيرات الرسمية.

ومن المقرر أن تتضمن فترة الإعداد إقامة معسكر خارجي، إلى جانب معسكر آخر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

كما ينتظر أن يصل المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبدء مهمته رسميًا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا لمعتمد جمال، تمهيدًا لقيادة الفريق في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027.