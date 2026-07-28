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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيكي المخضرم "تشيشاريتو" ينضم إلى أتليتكو دالاس الأمريكي بعقد حتى ٢٠٢٨

المكسيكي المخضرم "تشيشاريتو" ينضم إلى أتليتكو دالاس الأمريكي بعقد حتى ٢٠٢٨
المكسيكي المخضرم "تشيشاريتو" ينضم إلى أتليتكو دالاس الأمريكي بعقد حتى ٢٠٢٨
أ ش أ

 أعلن نادي أتليتكو دالاس، الذي ينافس في بطولة دوري الدرجة الثانية الأمريكي، رسميًا ضم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز الشهير بـ "تشيتشاريتو" إلى صفوفه بعقد يمتد حتى 2028 مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وكشف النادي عن تعاقده مع تشيتشاريتو (38 عامًا)، ليصبح أول لاعب في تاريخ أتلتيكو دالاس ينضم إلى هذا النادي، الذي سيبدأ خوض مبارياته الرسمية الأولى في أوائل عام 2027.

وقال مؤسس النادي، مات فالنتاين: "كان حلمنا بناء نادٍ ينتمي حقًا إلى دالاس.. آمن خافيير بهذه الرؤية، مسيرته تتحدث عن نفسها، لكن صفاته القيادية وتواضعه وروحه القتالية، وحبه الصادق للعبة ما يجعله الشخص الأمثل لكتابة الفصل الأول في تاريخ أتلتيكو دالاس".

وسبق لهيرنانديز اللعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني وحصل رفقة الشياطين الحُمر على لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز في فترة لعبه مع النادي بين عامي 2010 و 2015.

وسجل هيرنانديز 59 هدفًا في 157 مباراة مع مانشستر يونايتد، حيث لعب مباريات أكثر وسجل أهدافًا أكثر مع يونايتد مقارنةً بأي نادٍ آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

وفي أتليتكو مدريد، أحرز تسعة أهداف في 33 مباراة مع ريال مدريد خلال فترة إعارته لموسم واحد في 2014-2015، بالإضافة إلى لعبه في صفوف باير ليفركوزن ووست هام وإشبيلية ولوس أنجلوس جالاكسي.

وعلى الصعيد الدولي، لعب هيرنانديز 109 مباريات في صفوف المنتخب المكسيكي مسجلاً 52 هدفاً وكانت آخر مباراة دولية له في عام 2019.

نادي أتليتكو دالاس بطولة دوري الدرجة الثانية الأمريكي خافيير هيرنانديز الشهير بـ تشيتشاريتو

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