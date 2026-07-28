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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قائمة بيضاء وكارت تميز.. رئيس الضرائب تستعرض الإصلاحات التنفيذية بالحزمة الثانية

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حزمة إجراءات وإصلاحات تنفيذية جادة وفعالة للتسهيل على شركائنا الممولين الملتزمين ضريبيًا بخدمات أكثر تميزًا، في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تشجيع الالتزام الضريبي وتحفيزه بمزيد من التسهيلات والحوافز.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فيما يتعلق بالإصلاحات التنفيذية، تضمنت الحزمة الثانية للتسهيلات مجموعة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا لتسهيل تعاملهم مع المصلحة.

وشملت استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الأكثر التزامًا وفق معايير موضوعية تعتمد على المخاطر، على أن يتم اختيار الممولين آليًا دون تدخل بشري وبمعايير محددة، ومنحهم مزايا وحوافز إضافية أهمها: الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة، وشهادات تقدير وأوسمة، إلى جانب منحهم الأولوية في الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، وإنشاء خط ساخن مستقل لهم.

وتابعت رشا عبد العال، أن الممولين الملتزمين المنضمين للقائمة البيضاء سيتم منحهم «كارت التميز الضريبي» بثلاث فئات (بلاتينيوم- ذهبي -فضي)؛ لتسهيل إجراءات عملهم داخل المصلحة والحصول على خدمات أكثر سرعة وسهولة، على أن يتم إعلان أسماء الممولين المدرجين للقائمة البيضاء وتكريمهم خلال فعاليات «مؤتمر شكرًا 2».

وأضافت أننا سنطلق قريبًا تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، ليُمكن الأفراد من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليهم، على نحو يسهم في سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة، موضحة أنه يمكن لمقدم الطلب تحميل التطبيق ورفع المستندات، ثم يقوم التطبيق بحساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة آليًا، ليتمكن مقدم الطلب من  سدادها إلكترونيًا واستخراج شهادة المخالصة، كما يمكن متابعة حالة الطلبات بسهولة وأمان.

الضرائب المصرية اخبار مصر مال واعمال رشا عبد العال أحمد كجوك الإلتزام الضريبي

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