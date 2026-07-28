إيتو يكشف أغرب مواقفه مع إنتر ميلان: سجلت هاتريك وغادرت إلى المطار مباشرة

كشف النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو عن واحدة من أغرب المواقف التي عاشها خلال مسيرته مع إنتر ميلان، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية أثارت تفاعلًا واسعًا.

وقال إيتو: "عندما كنت في إنتر ميلان، قلت لمدربي: أريد الذهاب إلى حفلة في باريس. سأُسجل هاتريك في الشوط الأول، فقط تأكدوا من أن الفريق سيدافع جيدًا بعد خروجي".

وأضاف مازحًا: "وبحلول الدقيقة 38، كنت قد سجلت ثلاثة أهداف، فتم استبدالي، وتوجهت مباشرة إلى المطار".



ويُعد إيتو أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، إذ حقق العديد من الألقاب مع الأندية التي لعب لها، وكان أحد العناصر الأساسية في إنجازات إنتر ميلان التاريخية.