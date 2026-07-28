إنتر ميلان يحسم صفقة جون ستونز من مانشستر سيتي

حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي، صفقة التعاقد جون ستونز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان جون ستونز، قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية عقده في شهر يونيو الماضي.

وحسب ما ذكره موقع" فوتبول" إيطاليا، فإن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق مع المدافع الانجليزي جون ستونز، لضمه في صفقة أنتقال حر بعقد ممتد لمدة عامين قادمين وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2028.

وأوضح ان المدافع الإنجليزي جون ستونز سوف يحصل على راتب سنوى مع الانتر قدره نحو 4 مليون يورو.

وأشار إلى أن المدافع الانجليزي جون ستونز، سوف يخضع للفحص الطبي بنادي إنتر ميلان خلال الساعات القليلة القادمة قبل الاعلان عن انتقاله إلى النادي الإيطالي بشكل رسمي.