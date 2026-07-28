رغم اهتمام أرسنال وتشيلسي.. جون ستونز يقترب من إنتر

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الإنجليزي جون ستونز، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي إيطاليا، منح ستونز موافقته الشفهية على الانتقال إلى إنتر في صفقة انتقال حر، فيما يعمل وكلاء اللاعب حاليًا على إنهاء التفاصيل النهائية للعقد، الذي يمتد لموسمين.

ورغم اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات المدافع الإنجليزي، وعلى رأسها يوفنتوس، إلى جانب أرسنال وتشيلسي، فإن إدارة إنتر تحركت مبكرًا لحسم المفاوضات، مستغلة وضع اللاعب الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إنتر لا يزال يضع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد توتنهام، على رأس أولوياته الدفاعية، إلا أن ارتفاع قيمة الصفقة يجعل التعاقد معه أكثر تعقيدًا.

وأضافت الشبكة أن إمكانية ضم ستونز وروميرو معًا تظل قائمة، لكنها ترتبط برحيل المدافع الفرنسي بنجامين بافارد خلال سوق الانتقالات، بينما يركز النادي الإيطالي في الوقت الحالي على إنهاء صفقة جون ستونز بشكل رسمي.