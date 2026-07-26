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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ديوماندي.. ريال مدريد يجهز ضربة جديدة من إنتر ميلان

باستوني
باستوني
إسراء أشرف

يواصل ريال مدريد تحركاته بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ يبدو أن صفقة الإيفواري الشاب يان ديوماندي لن تكون الأخيرة، في ظل استعداد إدارة النادي لإبرام صفقات جديدة قبل انطلاق الموسم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة AS الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تدرس داخليًا إمكانية التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، لتدعيم الخط الخلفي خلال الميركاتو الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إنتر ميلان لا يمانع رحيل باستوني حال تلقيه عرضًا مناسبًا، إذ حدد النادي الإيطالي قيمة الصفقة بنحو 70 مليون يورو، وهو الرقم الذي يخضع حاليًا للدراسة داخل أروقة النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يخطط للاكتفاء بتعزيز خط الدفاع فقط، حيث يضع أيضًا التعاقد مع لاعب وسط جديد ضمن أولوياته، على أن يتخذ الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو قراره النهائي بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن مسؤولي ريال مدريد يسعون لاستغلال فترة الانتقالات الحالية لإعادة بناء الفريق بأفضل صورة ممكنة، من خلال تدعيم أكثر من مركز، بما يضمن استمرار المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ويأتي اسم باستوني في مقدمة قائمة المدافعين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، في وقت يواصل فيه النادي تقييم الخيارات المتاحة في خط الوسط، قبل اتخاذ خطوات رسمية لحسم الصفقات المنتظرة.

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