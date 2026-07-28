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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكيه: برشلونة يبدأ الموسم بأفضلية.. وما زال متفوقًا على ريال مدريد

برشلونة
برشلونة
يمنى عبد الظاهر


أكد جيرارد بيكيه أن نادي برشلونة لا يزال يتفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق الكتالوني يدخل الموسم الجديد وهو المرشح الأوفر حظًا بفضل استقراره الفني والنتائج التي حققها في الفترة الأخيرة.

وقال بيكيه، خلال تصريحات تلفزيونية، إن برشلونة ما زال متفوقًا على ريال مدريد، موضحًا أن التتويج بآخر لقبين في الدوري يمنح الفريق أفضلية معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: "الفوز بآخر لقبين في الدوري يمنحك مكانة ورصيدًا يجعلانك تبدأ الموسم باعتبارك المرشح الأوفر حظًا، لكن في النهاية عليك أن تثبت ذلك داخل الملعب."

وأشار النجم الإسباني السابق إلى أن الاستقرار الفني يعد أحد أبرز عوامل قوة برشلونة، مؤكدًا أن اللاعبين تأقلموا بشكل كامل مع أسلوب اللعب الذي يطبقه المدير الفني هانز فليك.

وأوضح بيكيه أن فليك يخوض موسمه الثالث مع الفريق، وهو ما منح اللاعبين الوقت الكافي لاستيعاب النظام التكتيكي ونموذج اللعب، مضيفًا: "الفريق مستقر، واللاعبون استوعبوا تمامًا النظام ونموذج اللعب، وكل هذه الأمور تجعل برشلونة ينطلق بأفضلية قبل بداية الموسم."

واختتم بيكيه تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأفضلية وحدها لا تكفي، مشددًا على أن برشلونة سيكون مطالبًا بإثبات تفوقه على أرض الملعب ومواصلة حصد الألقاب خلال الموسم الجديد.

جيرارد بيكيه نادي برشلونة ريال مدريد الكتالوني النجم الإسباني برشلونة

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