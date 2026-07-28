البارسا يجهز لصفقة مدوية.. رودري يدخل حسابات برشلونة

بدأ نادي برشلونة خطواته الأولى لاستكشاف إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، في إطار سعيه لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أورده الصحفي أوريول دومينيك، فإن إدارة برشلونة أجرت استفسارات أولية بشأن وضع رودري، كما تواصلت بالفعل مع ممثلي اللاعب لمعرفة مدى إمكانية إتمام الصفقة في حال توافرت الظروف المناسبة.

وأشار التقرير إلى أن الاتصالات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تصل حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات الرسمية مع نادي مانشستر سيتي، لكنها تعكس اهتمام برشلونة بضم أحد أبرز لاعبي الوسط في العالم.

ويُعد رودري من الركائز الأساسية في صفوف مانشستر سيتي، ما يجعل أي تحرك لضمه معقدًا، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي، إلى جانب أهميته الكبيرة داخل مشروع الفريق بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيحوّل اهتمامه إلى مفاوضات رسمية، أو سيكتفي بالاستفسارات الأولية في ظل صعوبة إتمام الصفقة.