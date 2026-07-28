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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة لا يمانع في رحيل كاسادو خلال الانتقالات الصيفية الحالية ويحدد سعر بيعه

برشلونة لا يمانع في رحيل كاسادو خلال الانتقالات الصيفية الحالية ويحدد سعر بيعه
برشلونة لا يمانع في رحيل كاسادو خلال الانتقالات الصيفية الحالية ويحدد سعر بيعه
أ ش أ

لا تمانع الإدارة الرياضية لنادي برشلونة في رحيل لاعب خط الوسط مارك كاسادو خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من التحاق اللاعب بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في إنجلترا، إلا أن النادي يضعه على قائمة سوق الانتقالات للاعبين الراحلين عن النادي خلال الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم الثلاثاء أن برشلونة سيطلب 40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب فيما يقوم خورخي مينديز وكيل اللاعب بالنظر في العروض.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل اللاعب مع الفريق لا يزال غامضا مع علمه بأن مدرب الفريق هانسي فليك أوعز للنادي بالاستماع للعروض المقدمة إليه إذ يعتقد المدرب الألماني أن لديه وفرة من اللاعبين في مركز خط وسط المدافع حتى بعد إصابة الهولندي فرينكي دي يونج.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة رفض بالفعل عرضا للاعب بسبب عدم تلبية مطالبه المادية ونظرا لحالة سوق الانتقالات الحالية هذا الصيف، وارتفاع الأسعار بشكل حاد، حدد النادي الكتالوني قيمة كاسادو بـ 40 مليون يورو، واثقا من تحقيق هدفه بضم لاعب يتوقع أن يحقق له عائدا صافيا وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف. وباعتباره خريجا من أكاديمية الشباب، فلا توجد أي شروط تقسيط مطلوبة لإتمام الصفقة.

ولا يزال الاهتمام باللاعب الكتالوني قائما من أندية السعودية، حيث دفع الهلال مؤخرا مبلغا ضخما قدره 80 مليون يورو لضم الجناح الدولي الهولندي كريسينسيو سومرفيل (24 عاما).

الإدارة الرياضية لنادي برشلونة رحيل لاعب خط الوسط مارك كاسادو الانتقالات الصيفية الحالية

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