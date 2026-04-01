مصطفى الفقي يكشف خفايا اختيار أمين عام الجامعة العربية وعلاقته بالسياسة والإيرادات | فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن ارتباط جنسية الأمين العام للجامعة العربية بدولة المقر يُعد عرفًا دبلوماسيًا قديمًا، مشيرًا إلى أن انتخاب أمين عام تونسي جاء عند انتقال الجامعة إلى تونس.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، إن السفير أحمد أبو الغيط حاول التأثير في كل الاتجاهات، لكنه أوضح أن الجامعة العربية تعتمد في المقام الأول على محصلة إيرادات أعضائها، وأنها رمز للموقف العربي أكثر من كونها محتوى فعليًا.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تعكس المناخ العربي العام وتطور العلاقات بين الدول العربية، وأن دور الأمين العام يقتصر على رئاسة جهاز موظفي الجامعة واقتراح السياسات، دون أن يكون صاحب القرار النهائي.

وأكد أن مصر ترى أن تجريدها من منصب الأمين العام سيُعد إضعافًا لدورها في الجامعة العربية.